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Этнографический музей Аль-Айна – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Этнографический музей Аль-Айна» в Абу-Даби на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Индивидуальный тур из Абу-Даби в Аль-Айн
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур в Аль-Айн
Путешествие в Аль-Айн подарит незабываемые впечатления от зелени оазисов и исторических памятников. Насладитесь культурой и природой ОАЭ
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Абу-Даби: сказочная столица ОАЭ
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Начало: Заберем с Отеля
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Экскурсия в город-оазис Аль-Айн
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Посетите Аль-Айн - город-оазис, где можно увидеть дворец-музей первого президента ОАЭ, купаться в горячих источниках и насладиться видом с горы
Начало: Сбор в любом отеле Абу-Даби
Расписание: Каждый четверг и воскресенье (11.00 - 19.00)
27 июл в 11:00
31 июл в 11:00
$650 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Этнографический музей Аль-Айна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур из Абу-Даби в Аль-Айн
  2. Абу-Даби: сказочная столица ОАЭ
  3. Экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Лувр
  4. Эмирейтс Палас
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Парк Феррари
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Этнографический музей Аль-Айна" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 650.
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Этнографический музей Аль-Айна», цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь