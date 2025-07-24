Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур в Аль-Айн
Путешествие в Аль-Айн подарит незабываемые впечатления от зелени оазисов и исторических памятников. Насладитесь культурой и природой ОАЭ
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Начало: Заберем с Отеля
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Посетите Аль-Айн - город-оазис, где можно увидеть дворец-музей первого президента ОАЭ, купаться в горячих источниках и насладиться видом с горы
Начало: Сбор в любом отеле Абу-Даби
Расписание: Каждый четверг и воскресенье (11.00 - 19.00)
27 июл в 11:00
31 июл в 11:00
$650 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Этнографический музей Аль-Айна»
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