Дюны в эмирате Абу-Даби выше и круче, чем в Дубае — мы бы сравнили их с Бурдж-Халифой. Вечернее сафари по пустыне Аль-Кхатим — это возможность оценить правоту наших слов и пережить настоящее приключение! Джипы премиум-класса, сэндбординг, фотосессия на закате, зажигательное шоу и ужин под звёздами — вот его краткая программа.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Обратите внимание: программа построена так, чтобы катание по дюнам проходило на закате. В связи с этим время начала указано приблизительно и может отличаться в зависимости от сезона и времени захода солнца.

15:00–16:00 — заберём вас из отеля или виллы. Возможен выезд из эмирата Дубай — в этом случае дорога займёт больше времени

15:00–16:00. Первая часть приключения

Переезд в пустыню Аль-Хатим (эмират Абу-Даби), расположенную примерно в 80 км от столицы (едем около часа). Мягкие золотистые дюны высотой до 285 м — идеальные условия для внедорожного вождения.

17:00–18:30. Вторая часть (основная)

Джип-сафари по дюнам с профессиональными водителями (30 мин.)

Сэндбординг (катание на доске по песку) — по желанию (30 мин.)

Фотосессия в пустыне. В качестве декораций — закат, песчаные пейзажи, вершины дюн (30 мин.)

18:30–20:30. Третья часть (вечерняя)

Культурная программа: танец живота, огненное шоу, другие представления (1 час)

Ужин (включён в стоимость): блюда арабской кухни («шведский стол»), безалкогольные напитки, кофе с кардамоном, финики. Меню включает рис, салаты, закуски, мясо, спагетти, напитки и воду (1 час)

Рассадка: стандартно — на мягких пуфиках (включено). За дополнительную плату возможна VIP-зона с диванами и другим меню

Активности и приятности:

Катание на верблюде, кальян (в общей зоне) — включено в стоимость

Катание на багги — за доплату, по желанию

21:00–22:00 — возвращение в отель или на виллу

Организационные детали

По дюнам катаемся на внедорожниках премиум-класса (Land Cruiser 200/300, Nissan Patrol). В машинах есть питьевая вода, по запросу — бесплатный Wi-Fi

В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, сафари по дюнам, фотосессия, вечернее шоу, ужин (без алкоголя), катание на верблюде, кальян

Алкогольные напитки, сувениры, парфюм/масла, а также катание на багги, татуировки хной оплачиваются дополнительно и по желанию

Рекомендуем поездку для взрослых и детей от 5 лет

С вами будут профессиональные водители и англоязычный сопровождающий из нашей команды

Обратите внимание: