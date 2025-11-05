Мои заказы

Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим

Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Дюны в эмирате Абу-Даби выше и круче, чем в Дубае — мы бы сравнили их с Бурдж-Халифой.

Вечернее сафари по пустыне Аль-Кхатим — это возможность оценить правоту наших слов и пережить настоящее приключение! Джипы премиум-класса, сэндбординг, фотосессия на закате, зажигательное шоу и ужин под звёздами — вот его краткая программа.
4.9
7 отзывов
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание фото-прогулки

Обратите внимание: программа построена так, чтобы катание по дюнам проходило на закате. В связи с этим время начала указано приблизительно и может отличаться в зависимости от сезона и времени захода солнца.

15:00–16:00 — заберём вас из отеля или виллы. Возможен выезд из эмирата Дубай — в этом случае дорога займёт больше времени

15:00–16:00. Первая часть приключения

Переезд в пустыню Аль-Хатим (эмират Абу-Даби), расположенную примерно в 80 км от столицы (едем около часа). Мягкие золотистые дюны высотой до 285 м — идеальные условия для внедорожного вождения.

17:00–18:30. Вторая часть (основная)

  • Джип-сафари по дюнам с профессиональными водителями (30 мин.)
  • Сэндбординг (катание на доске по песку) — по желанию (30 мин.)
  • Фотосессия в пустыне. В качестве декораций — закат, песчаные пейзажи, вершины дюн (30 мин.)

18:30–20:30. Третья часть (вечерняя)

  • Культурная программа: танец живота, огненное шоу, другие представления (1 час)
  • Ужин (включён в стоимость): блюда арабской кухни («шведский стол»), безалкогольные напитки, кофе с кардамоном, финики. Меню включает рис, салаты, закуски, мясо, спагетти, напитки и воду (1 час)
  • Рассадка: стандартно — на мягких пуфиках (включено). За дополнительную плату возможна VIP-зона с диванами и другим меню

Активности и приятности:

  • Катание на верблюде, кальян (в общей зоне) — включено в стоимость
  • Катание на багги — за доплату, по желанию

21:00–22:00 — возвращение в отель или на виллу

Организационные детали

  • По дюнам катаемся на внедорожниках премиум-класса (Land Cruiser 200/300, Nissan Patrol). В машинах есть питьевая вода, по запросу — бесплатный Wi-Fi
  • В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, сафари по дюнам, фотосессия, вечернее шоу, ужин (без алкоголя), катание на верблюде, кальян
  • Алкогольные напитки, сувениры, парфюм/масла, а также катание на багги, татуировки хной оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Рекомендуем поездку для взрослых и детей от 5 лет
  • С вами будут профессиональные водители и англоязычный сопровождающий из нашей команды

Обратите внимание:

  • Беременные женщины и гости с медицинскими противопоказаниями не смогут присоединиться к нам в части поездки по дюнам
  • В кемпинге будет не только ваша группа — он интернациональный и рассчитан на численность до 500 человек
  • Если вы не хотите участвовать в третьей части программы, сообщите, пожалуйста, заранее. Мы пересмотрим стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 22 туристов
Я работаю в финансово-инвестиционной сфере и одновременно являюсь и турагентом, и путешественником, как и многие посетители этого сайта. Полюбила Аравийскую пустыню после того, как сама приняла участие в подобных турах
читать дальше

и экскурсиях. Хочу помочь своим соотечественникам и гражданам СНГ разделить со мной радость приключения и незабываемые впечатления от природы ОАЭ и в особенности от Аравийской пустыни. Помогаю в организации джип-сафари, туров на природу. Всегда рада ответить на любые вопросы. Желаю интересных и незабываемых впечатлений!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 ноя 2025
Все прошло отлично, очень вежливые и ответственные ребята, было очень интересно, спасибо!!!
Семен
Семен
25 окт 2025
Ахмед, наш гид, провел нам великолепную экскурсию по пустыне- поездки на новом land cruiser по барханам на скорости это отдельное удовольствие. Он не только крутой гид, но и просто хороший человек, с которым приятно общаться. Всем рекомендую
Людмила
Людмила
19 окт 2025
Волшебная по-настоящему индивидуальная поездка в невероятную пустыню. Невыразимо благодарны Ахмеду за экстрабезопасное и при этом безумное старик по дюнам)
Отдельное спасибо за фотосессию и заботу. Вода, советы. Все пригодилось.

Absolutely loved our
evening jeep safari in Al-Khatim desert! The professional driving was outstanding — safe yet thrilling.

The golden hour photoshoot was magical, capturing stunning sunset colors. Sandboarding down the dunes was an unforgettable adrenaline rush!

Special thanks to Ahmed for his exceptional care. Highly recommend this adventure for unforgettable memories!

Ю
Юлия
19 окт 2025
Марина профессионально организовала поездку. Всегда была на связи. Максимально комфортное и деликатное общение. Все пожелания были учтены.
Водитель - Ахмед. Хороший Английский. Рассказал про историю Эмиратов, любезно отвечал на все наши
вопросы. Очень хорошие навыки вождения, что максимально важно для данного маршрута. Он профессионален. Чувствовали себя безопасно. Поездка в пустыню превзошла ожидания. Ахмед отлично рассчитал тайминг, чтобы успеть увидеть пустыню в закатных лучах. Особое удовольствие - прокатиться на доске с дюны. Не один раз. Воспоминаний хватит на год вперед!

Ольга
Ольга
22 сен 2025
Первая часть экскурсии — лучшее, что с нами случалось в Эмиратах

Нас забрал прекрасный гид Ахмад, посадил в комфортабельный джип, где была вода, и угостил российскими конфетами. Сафари по пустыни —
это как американские горки, только вместо надежной конструкции под тобой — упование на мастерство водителя. Но Ахмад — профессионал, который покорил своим вниманием и заботой (уточнял, всё ли комфортно, сделал кучу снимков и даже повязал куфию для фото)

Вторая часть экскурсии сильно не удивляет. Мы покатались на верблюдах за дополнительную плату, но в лагере не остались — слишком долго ждать шоу и еду (хочешь всё и сразу — плати дополнительно). Так или иначе, закат в пустыне точно стоит внимания!

Спасибо организатору за возможность, потому что в остальном в Абу-Даби довольно скучный:)

О
Оксана
9 сен 2025
Были на экскурсии в сентябре 2025. Водитель Ахмад приехал вовремя, все аккуратно, водичку дал. Езда по барханам безупречно, очень интересно, останавливались на фотосеты. Огромная благодарность Ахмаду! Пять звёзд это ему!
Вот шоу в лагере было ужасное, еда тоже не вкусная.
Организаторам рекомендую убрать из программы шоу, портит впечатление от экскурсии.
Евгения
Евгения
8 июн 2025
Одно из лучших мест в Абу Даби, это была моя мечта покататься по пескам и спасибо большое нашему гиду Ахмед, который обеспечил нам полное погружение в арабскую пустыню. Если вы планируете поехать на сафари в Абу Даби, только я Ахмед, выбирайте его и будет вам полное счастье, большое спасибо за такие незабываемые эмоции. Спасибо вам Ахмед особенно. 🥰

