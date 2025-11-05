Дюны в эмирате Абу-Даби выше и круче, чем в Дубае — мы бы сравнили их с Бурдж-Халифой.
Вечернее сафари по пустыне Аль-Кхатим — это возможность оценить правоту наших слов и пережить настоящее приключение! Джипы премиум-класса, сэндбординг, фотосессия на закате, зажигательное шоу и ужин под звёздами — вот его краткая программа.
Вечернее сафари по пустыне Аль-Кхатим — это возможность оценить правоту наших слов и пережить настоящее приключение! Джипы премиум-класса, сэндбординг, фотосессия на закате, зажигательное шоу и ужин под звёздами — вот его краткая программа.
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание фото-прогулки
Обратите внимание: программа построена так, чтобы катание по дюнам проходило на закате. В связи с этим время начала указано приблизительно и может отличаться в зависимости от сезона и времени захода солнца.
15:00–16:00 — заберём вас из отеля или виллы. Возможен выезд из эмирата Дубай — в этом случае дорога займёт больше времени
15:00–16:00. Первая часть приключения
Переезд в пустыню Аль-Хатим (эмират Абу-Даби), расположенную примерно в 80 км от столицы (едем около часа). Мягкие золотистые дюны высотой до 285 м — идеальные условия для внедорожного вождения.
17:00–18:30. Вторая часть (основная)
- Джип-сафари по дюнам с профессиональными водителями (30 мин.)
- Сэндбординг (катание на доске по песку) — по желанию (30 мин.)
- Фотосессия в пустыне. В качестве декораций — закат, песчаные пейзажи, вершины дюн (30 мин.)
18:30–20:30. Третья часть (вечерняя)
- Культурная программа: танец живота, огненное шоу, другие представления (1 час)
- Ужин (включён в стоимость): блюда арабской кухни («шведский стол»), безалкогольные напитки, кофе с кардамоном, финики. Меню включает рис, салаты, закуски, мясо, спагетти, напитки и воду (1 час)
- Рассадка: стандартно — на мягких пуфиках (включено). За дополнительную плату возможна VIP-зона с диванами и другим меню
Активности и приятности:
- Катание на верблюде, кальян (в общей зоне) — включено в стоимость
- Катание на багги — за доплату, по желанию
21:00–22:00 — возвращение в отель или на виллу
Организационные детали
- По дюнам катаемся на внедорожниках премиум-класса (Land Cruiser 200/300, Nissan Patrol). В машинах есть питьевая вода, по запросу — бесплатный Wi-Fi
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, сафари по дюнам, фотосессия, вечернее шоу, ужин (без алкоголя), катание на верблюде, кальян
- Алкогольные напитки, сувениры, парфюм/масла, а также катание на багги, татуировки хной оплачиваются дополнительно и по желанию
- Рекомендуем поездку для взрослых и детей от 5 лет
- С вами будут профессиональные водители и англоязычный сопровождающий из нашей команды
Обратите внимание:
- Беременные женщины и гости с медицинскими противопоказаниями не смогут присоединиться к нам в части поездки по дюнам
- В кемпинге будет не только ваша группа — он интернациональный и рассчитан на численность до 500 человек
- Если вы не хотите участвовать в третьей части программы, сообщите, пожалуйста, заранее. Мы пересмотрим стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 22 туристов
Я работаю в финансово-инвестиционной сфере и одновременно являюсь и турагентом, и путешественником, как и многие посетители этого сайта. Полюбила Аравийскую пустыню после того, как сама приняла участие в подобных турахЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 ноя 2025
Все прошло отлично, очень вежливые и ответственные ребята, было очень интересно, спасибо!!!
Семен
25 окт 2025
Ахмед, наш гид, провел нам великолепную экскурсию по пустыне- поездки на новом land cruiser по барханам на скорости это отдельное удовольствие. Он не только крутой гид, но и просто хороший человек, с которым приятно общаться. Всем рекомендую
Людмила
19 окт 2025
Волшебная по-настоящему индивидуальная поездка в невероятную пустыню. Невыразимо благодарны Ахмеду за экстрабезопасное и при этом безумное старик по дюнам)
Отдельное спасибо за фотосессию и заботу. Вода, советы. Все пригодилось.
***
Absolutely loved our
Отдельное спасибо за фотосессию и заботу. Вода, советы. Все пригодилось.
***
Absolutely loved our
Ю
Юлия
19 окт 2025
Марина профессионально организовала поездку. Всегда была на связи. Максимально комфортное и деликатное общение. Все пожелания были учтены.
Водитель - Ахмед. Хороший Английский. Рассказал про историю Эмиратов, любезно отвечал на все наши
Водитель - Ахмед. Хороший Английский. Рассказал про историю Эмиратов, любезно отвечал на все наши
Ольга
22 сен 2025
Первая часть экскурсии — лучшее, что с нами случалось в Эмиратах
Нас забрал прекрасный гид Ахмад, посадил в комфортабельный джип, где была вода, и угостил российскими конфетами. Сафари по пустыни —
Нас забрал прекрасный гид Ахмад, посадил в комфортабельный джип, где была вода, и угостил российскими конфетами. Сафари по пустыни —
О
Оксана
9 сен 2025
Были на экскурсии в сентябре 2025. Водитель Ахмад приехал вовремя, все аккуратно, водичку дал. Езда по барханам безупречно, очень интересно, останавливались на фотосеты. Огромная благодарность Ахмаду! Пять звёзд это ему!
Вот шоу в лагере было ужасное, еда тоже не вкусная.
Организаторам рекомендую убрать из программы шоу, портит впечатление от экскурсии.
Вот шоу в лагере было ужасное, еда тоже не вкусная.
Организаторам рекомендую убрать из программы шоу, портит впечатление от экскурсии.
Евгения
8 июн 2025
Одно из лучших мест в Абу Даби, это была моя мечта покататься по пескам и спасибо большое нашему гиду Ахмед, который обеспечил нам полное погружение в арабскую пустыню. Если вы планируете поехать на сафари в Абу Даби, только я Ахмед, выбирайте его и будет вам полное счастье, большое спасибо за такие незабываемые эмоции. Спасибо вам Ахмед особенно. 🥰
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
12 ноя в 15:00
13 ноя в 15:00
$75 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
Завтра в 15:30
12 ноя в 15:30
$75 за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Утренняя пустынная экскурсия с верблюдами и сэндбордингом (на английском)
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 07:30
12 ноя в 07:30
$49.50
$55 за человека