Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби

Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Мечтали ли вы когда-нибудь взмыть в небо? Пейзажи Абу-Даби особенно прекрасны с высоты! Предлагаем вам насладиться видами города, отправившись в поездку на вертолете. Утопающая в оазисах столица Эмиратов предстанет перед вами как на ладони!
Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
Ближайшие даты:
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
17 минут полета$1 200
30 минут полета$1 700
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Набережная Абу-Даби
  • Яс марина Молл
  • Риксос на острове Саадият
  • Отель Emirates Palace
  • Королевский дворец
  • Деревня наследия
  • Остров Al Hudayriat
  • Великая мечеть шейха Зайда
  • Мангровые заросли (при полете 30 минут)
  • Остров Al Reem (при полете 30 минут)

Описание

Пролетая над Абу-Даби Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы. Промчитесь над макушками сияющих на солнце стеклом и металлом небоскрёбов, испытайте восторг от величавой белой мечети шейха Зайда, пролетая над её роскошными куполами и минаретами навстречу манящему, утопающему в оазисах, городу. Важная информация При себе обязательно иметь оригинал паспорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Регистрация (за 45 минут до полета)
  • Инструктаж
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Профессиональные фотографии
  • Индивидуальный трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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