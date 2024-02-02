Мечтали ли вы когда-нибудь взмыть в небо? Пейзажи Абу-Даби особенно прекрасны с высоты! Предлагаем вам насладиться видами города, отправившись в поездку на вертолете. Утопающая в оазисах столица Эмиратов предстанет перед вами как на ладони!
Ближайшие даты:
2
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3
фев
фев
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|17 минут полета
|$1 200
|30 минут полета
|$1 700
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Набережная Абу-Даби
- Яс марина Молл
- Риксос на острове Саадият
- Отель Emirates Palace
- Королевский дворец
- Деревня наследия
- Остров Al Hudayriat
- Великая мечеть шейха Зайда
- Мангровые заросли (при полете 30 минут)
- Остров Al Reem (при полете 30 минут)
Описание
Пролетая над Абу-Даби Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы. Промчитесь над макушками сияющих на солнце стеклом и металлом небоскрёбов, испытайте восторг от величавой белой мечети шейха Зайда, пролетая над её роскошными куполами и минаретами навстречу манящему, утопающему в оазисах, городу. Важная информация При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Регистрация (за 45 минут до полета)
- Инструктаж
- Полет на вертолете
- Что не входит
- Профессиональные фотографии
- Индивидуальный трансфер из/в отель
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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