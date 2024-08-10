Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Абу-Даби, столицей Объединенных Арабских Эмиратов.Город славится не только своими нефтяными богатствами, но и впечатляющими архитектурными сооружениями и живописными островами.Маршрут экскурсии можно выбрать

по своему желанию, что позволяет увидеть именно те места, которые интересны. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а для посещения некоторых локаций необходимо иметь закрытую одежду. По желанию предоставляется национальная женская одежда Абая

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия в Абу-Даби

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в самый богатый эмират ОАЭ — Абу-Даби. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть великолепные сооружения и живописные острова, которые оставят незабываемые впечатления.

Что вас ждет?

В ходе экскурсии вы сможете:

Насладиться красотой архитектурных шедевров.

Погрузиться в атмосферу восточной культуры.

Открыть для себя уникальные природные ландшафты.

Комфорт и индивидуальный подход

Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому экскурсия проходит на удобном автомобиле. Вы можете выбрать маршрут, который будет соответствовать вашим интересам, чтобы увидеть именно те места, которые вам нравятся.

Подготовка к посещению

Обратите внимание, что для посещения некоторых локаций требуется закрытая одежда. Мы рады предложить вам национальную женскую одежду — Абая, если это необходимо.

Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительный мир Абу-Даби, где вас ждут яркие эмоции и приятные воспоминания!