Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Абу-Даби, столицей Объединенных Арабских Эмиратов.
Город славится не только своими нефтяными богатствами, но и впечатляющими архитектурными сооружениями и живописными островами.
Маршрут экскурсии можно выбрать
Город славится не только своими нефтяными богатствами, но и впечатляющими архитектурными сооружениями и живописными островами.
Маршрут экскурсии можно выбрать
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Экскурсия в Абу-Даби
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в самый богатый эмират ОАЭ — Абу-Даби. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть великолепные сооружения и живописные острова, которые оставят незабываемые впечатления.
Что вас ждет?
В ходе экскурсии вы сможете:
- Насладиться красотой архитектурных шедевров.
- Погрузиться в атмосферу восточной культуры.
- Открыть для себя уникальные природные ландшафты.
Комфорт и индивидуальный подход
Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому экскурсия проходит на удобном автомобиле. Вы можете выбрать маршрут, который будет соответствовать вашим интересам, чтобы увидеть именно те места, которые вам нравятся.
Подготовка к посещению
Обратите внимание, что для посещения некоторых локаций требуется закрытая одежда. Мы рады предложить вам национальную женскую одежду — Абая, если это необходимо.
Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительный мир Абу-Даби, где вас ждут яркие эмоции и приятные воспоминания!
Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда - олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В белой мечети 82 купола, более 1000 колонн, позолоченные люстры из 24-каратного золота и самый большой в мире ковёр ручной вязки. В главном молитвенном зале находится одна из самых больших в мире люстр
- Лувр Абу-Даби - это художественный музей, открывшийся в 2017 году. Лувр состоит из двенадцати галерей и временных экспозиций, которые пронесут сквозь века и поразят своей глубиной, а уникальная архитектура и дизайн сделали комплекс одной из настоящих икон и символов столицы ОАЭ
- Emirates Palace - это один из символов Абу-Даби. Этот отель воплотил в себе величие и роскошь Арабского Востока - сказочная атмосфера Emirates Palace оставляет поистине незабываемые впечатления
- Деревня Наследия (Heritage Village) ещё не так давно столица Объединённых Арабских Эмиратов была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чём и напоминает данная достопримечательность. На небольшой территории деревни поместились домики ремесленников, шатры бедуинов, жилой дом прошлых времён, мечеть и музей
- Президентский дворец Qasr Al Watan в Абу-Даби - это уникальное свидетельство духа народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров. В этом дворце вы сможете увидеть действующий зал, где Федеральный верховный совет, Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива собираются вместе, чтобы строить амбициозные планы и намечать путь в будущее
- Ferrari World - тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя
Что включено
- ✔️ Русскоговорящий и лицензированный экскурсовод
- ️ Интернет
- ️ Питьевая вода
Что не входит в цену
- Билеты в Музей Лувр (по желанию)
- Билеты в Президентский дворец (по желанию)
- Билеты в Феррари Парк (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Завершение: По окончании экскурсии отвезем в удобное для вас место в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
10 авг 2024
Вчера мы провели прекрасный день! Очень понравилась экскурсия!
Всё было организовано, везде заходили без очереди.
За один день проехали все главные
достопримечательности на комфортном автомобиле! С нами был гид Умар, который рассказал об истории страны, местных традициях и ответил на все наши вопросы. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Огромное спасибо!
Очень рекомендуем!
Всё было организовано, везде заходили без очереди.
За один день проехали все главные
достопримечательности на комфортном автомобиле! С нами был гид Умар, который рассказал об истории страны, местных традициях и ответил на все наши вопросы. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Огромное спасибо!
Очень рекомендуем!
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