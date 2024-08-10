Обзорная экскурсия по Абу-Даби, от глубокой древности до наших дней

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ, и узнайте о его богатой истории и современной архитектуре
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Абу-Даби, столицей Объединенных Арабских Эмиратов.

Город славится не только своими нефтяными богатствами, но и впечатляющими архитектурными сооружениями и живописными островами.

Маршрут экскурсии можно выбрать
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по своему желанию, что позволяет увидеть именно те места, которые интересны.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а для посещения некоторых локаций необходимо иметь закрытую одежду. По желанию предоставляется национальная женская одежда Абая

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌴 Живописные острова
  • 🏙️ Богатая история
  • 👗 Возможность выбора маршрута
    • Обзорная экскурсия по Абу-Даби, от глубокой древности до наших дней
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби, от глубокой древности до наших дней
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби, от глубокой древности до наших дней
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

    Что можно увидеть

  • Самые красивые сооружения
  • Живописные острова

    • Описание экскурсии

    Экскурсия в Абу-Даби

    Приглашаем вас в увлекательное путешествие в самый богатый эмират ОАЭ — Абу-Даби. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть великолепные сооружения и живописные острова, которые оставят незабываемые впечатления.

    Что вас ждет?

    В ходе экскурсии вы сможете:

    • Насладиться красотой архитектурных шедевров.
    • Погрузиться в атмосферу восточной культуры.
    • Открыть для себя уникальные природные ландшафты.

    Комфорт и индивидуальный подход

    Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому экскурсия проходит на удобном автомобиле. Вы можете выбрать маршрут, который будет соответствовать вашим интересам, чтобы увидеть именно те места, которые вам нравятся.

    Подготовка к посещению

    Обратите внимание, что для посещения некоторых локаций требуется закрытая одежда. Мы рады предложить вам национальную женскую одежду — Абая, если это необходимо.

    Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительный мир Абу-Даби, где вас ждут яркие эмоции и приятные воспоминания!

    Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Мечеть шейха Зайда - олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В белой мечети 82 купола, более 1000 колонн, позолоченные люстры из 24-каратного золота и самый большой в мире ковёр ручной вязки. В главном молитвенном зале находится одна из самых больших в мире люстр
    • Лувр Абу-Даби - это художественный музей, открывшийся в 2017 году. Лувр состоит из двенадцати галерей и временных экспозиций, которые пронесут сквозь века и поразят своей глубиной, а уникальная архитектура и дизайн сделали комплекс одной из настоящих икон и символов столицы ОАЭ
    • Emirates Palace - это один из символов Абу-Даби. Этот отель воплотил в себе величие и роскошь Арабского Востока - сказочная атмосфера Emirates Palace оставляет поистине незабываемые впечатления
    • Деревня Наследия (Heritage Village) ещё не так давно столица Объединённых Арабских Эмиратов была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чём и напоминает данная достопримечательность. На небольшой территории деревни поместились домики ремесленников, шатры бедуинов, жилой дом прошлых времён, мечеть и музей
    • Президентский дворец Qasr Al Watan в Абу-Даби - это уникальное свидетельство духа народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров. В этом дворце вы сможете увидеть действующий зал, где Федеральный верховный совет, Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива собираются вместе, чтобы строить амбициозные планы и намечать путь в будущее
    • Ferrari World - тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя
    Что включено
    • ✔️ Русскоговорящий и лицензированный экскурсовод
    • ️ Интернет
    • ️ Питьевая вода
    Что не входит в цену
    • Билеты в Музей Лувр (по желанию)
    • Билеты в Президентский дворец (по желанию)
    • Билеты в Феррари Парк (по желанию)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
    Завершение: По окончании экскурсии отвезем в удобное для вас место в Дубае или в Абу-Даби
    Когда и сколько длится?
    Когда: Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    М
    10 авг 2024
    Вчера мы провели прекрасный день! Очень понравилась экскурсия!
    Всё было организовано, везде заходили без очереди.
    За один день проехали все главные
    достопримечательности на комфортном автомобиле! С нами был гид Умар, который рассказал об истории страны, местных традициях и ответил на все наши вопросы. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Огромное спасибо!
    Очень рекомендуем!

    Входит в следующие категории Абу-Даби

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