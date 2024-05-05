1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«Кроме того, вас ждет ужин в VIP — кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная
2 часа
Полет на вертолете в Абу-Даби: эксклюзивный взгляд на город
Подарите себе восхитительный полет над Абу-Даби. Виды, открывающиеся с вертолета, оставят в вашей памяти яркие воспоминания
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Пролетая над Абу-Даби Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы»
Расписание: В светлое время суток
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $1 240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита5 мая 2024Все понравилось, хорошо спланировано, комфортный мерседес S класса, остались довольны. Спасибо Мияги.
- ДДмитрий29 апреля 2024Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
- ААнна5 февраля 2024Аня,огромное спасибо, очень всё понравилось. Закрутились некогда было поблагодарить.
- ЕЕкатерина11 января 2024Замечательная экскурсия. Прекрасный гид-водитель. Знающий, доброжелательный, приветливый. Мы очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «VIP-туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "VIP-туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 95 до 1 240. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Абу-Даби. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Абу-Даби. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!