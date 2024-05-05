VIP-экскурсии в Абу-Даби с премиальным подходом

Найдено 5 экскурсий в категории «VIP-туры» в Абу-Даби на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«Кроме того, вас ждет ужин в VIP — кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
Полет на вертолете в Абу-Даби: эксклюзивный взгляд на город
Подарите себе восхитительный полет над Абу-Даби. Виды, открывающиеся с вертолета, оставят в вашей памяти яркие воспоминания
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Пролетая над Абу-Даби Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы»
Расписание: В светлое время суток
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $1 240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    5 мая 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
    Все понравилось, хорошо спланировано, комфортный мерседес S класса, остались довольны. Спасибо Мияги.
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
    Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
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    и в национальном аквариуме. Всё очень понравилось. Экскурсия началась с момента как мы сели в машину, нам рассказывали об истории и быте ОАЭ, о королевской семье, о достопримечательностях по дороге из Дубай в Абу Даби. В общем всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду, Кириллу, за профессионализм!

  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
    Аня,огромное спасибо, очень всё понравилось. Закрутились некогда было поблагодарить.
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
    Замечательная экскурсия. Прекрасный гид-водитель. Знающий, доброжелательный, приветливый. Мы очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
  2. VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
  3. По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
  4. Пустынное сафари с премиум кемпингом
  5. Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "VIP-туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 95 до 1 240. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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