Добро пожаловать в Абу-Даби! Эта экскурсия охватывает ключевые локации города, который прозвали «Манхэттеном Ближнего Востока».
Полюбуйтесь роскошными небоскрёбами, прогуляйтесь по набережной, увидите отель Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, в честь какого животного город получил своё название и когда началась его красивая история. Путешествие обещает быть незабываемым
Полюбуйтесь роскошными небоскрёбами, прогуляйтесь по набережной, увидите отель Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, в честь какого животного город получил своё название и когда началась его красивая история. Путешествие обещает быть незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Величественные небоскрёбы
- 🕌 Мечеть Шейха Зайда
- 🎨 Лувр Абу-Даби
- 🏛️ Каср аль-Ватан
- 🌴 Набережная Абу-Даби
- 🕌 Мемориал шейха Зайда
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура воздуха умеренная, что позволяет наслаждаться прогулками и экскурсиями без излишней жары. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть более жаркими. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура значительно повышается, что может сделать экскурсии менее комфортными, однако в это время можно посетить закрытые достопримечательности, такие как музеи и торговые центры.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Три кубических здания
- Лувр
- Мемориал шейха Зайда
- Набережная Абу-Даби
- Отель Emirates Palace
- Дом наследия
- Президенсткий дворец Каср аль-Ватан
- Белая мечеть шейха Зайда
- Рынок фиников
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Три кубических здания — церковь, мечеть и синагогу.
- Лувр (билеты покупаются отдельно по желанию).
- Мемориал шейха Зайда.
- Набережную Абу-Даби.
- Отель Emirates Palace — заедем внутрь.
- Дом наследия.
- Президенсткий дворец Каср аль-Ватан.
- Белую мечеть шейха Зайда.
- Рынок фиников.
И узнаете:
- В каком году был основан Абу-Даби.
- В честь какого животного назван город.
- Когда здесь нашли нефть.
- Как Абу-Даби превратился в цветущий оазис среди пустыни.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле GMC, KIA, Hyundai, Nissan.
- Отдельно по желанию оплачиваются билеты в Лувр — 70 дирхамов и Каср аль-Ватан — 60 дирхамов.
- В Абу-Даби присутствует дресс-код: женщинам нужно одеваться закрыто (платок на голову, брюки или юбка ниже колен).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 727 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Размик
11 мая 2025
Во время тура посетили все ключевые места города. Рекомендую гида Мохаммада! Вежвый Очень вежливый,терпеливый,любезный, и знающий свое дело гид.
Е
Елена
19 апр 2025
Прекрасная экскурсия. У меня был транзит в Абу Даби, Мохамад встретил в аэропорту, несмотря, что это было раннее утро, провез по всем заявленным местам, скорректировали Лувр по моему желанию) впечатления замечательные! В машине была вода, что очень к месту), президентский дворец -это что-то. Сделал множество фото на память, Спасибо. Очень рекомендую.
И
Ирина
5 апр 2025
2 апреля посетили с подругой экскурсии по Абу-Даби в мини-группе на автомобиле. Посетили все основные достопримечательности города, в том числе и Президентский дворец. Остались очень довольны. Экскурсия комфортная, информации достаточно для погружения в историю. Рекомендую гида Мохаммада
Н
Надежда
2 апр 2025
Замечательный день провели сегодня с гидом Мохаммадом… отлично построенный маршрут, дорога не занимала много времени. Все достопримечательности города были увидены за 6 часов экскурсии… не возникало проблем со входами во все места. На все вопросы, которые были заданы, а их было достаточно много, были получены ответы.
Экскурсией довольны на 100%, то что хотели, получили в полном обьеме.
Экскурсией довольны на 100%, то что хотели, получили в полном обьеме.
Н
Наталья
30 мар 2025
Махоммад провез нас по главным объектам, покупал нам входные билеты, отвечал на вопросы. Было комфортно - в машине была вода, в мечете дал нам соответствующую одежду. Но экскурсии как таковой (рассказа) не было, поэтому цена для такого формата завышена.
Мохаммад
Ответ организатора:
Добрый день! Хотел бы порекомендовать в следующий раз выбрать индивидуальную обзорную экскурсию, а не групповую. Ваша программа была с нами
С
СЕРГЕЙ
27 мар 2025
ЧЕТКО И ПО ДЕЛУ
А
Анна
27 мар 2025
Спасибо большое за экскурсию, посетили лучшие места Абу-Даби, включая храм трёх религий.
O
Olga
26 мар 2025
Все продумано до мелочей! водичка в машине, одежда для похода в мечеть есть, тихонько едем, везде останавливаемся, никуда не торопимся)
супер!!)
супер!!)
Т
Татьяна
26 мар 2025
Добрый день. Гид пунктуален, вежлив, в машине есть вода. Мне не хватило структурированного материала. Точнее, экскурсии как таковой и не было. Возможно, это мои ожидания, что гид рассказывает о городе, культуре и тех местах, куда везет. Мы посещали достопримечательности фактически молча. Но успели почти всё, кроме финикового рынка.
Мохаммад
Ответ организатора:
Я гид с многолетним опытом мне самому не интересно делать экскурсии без рассказов, и мои отзывы говорят о том что
Ю
Юлия
24 мар 2025
19 марта была на экскурсии с гидом Мохаммадом. Экскурсия проходит на комфортабельной машине в небольшой компании (нас было 3 человек), поэтому никаких опозданий и долгих ожиданий, пока соберется вся группа.
Е
Евгений
17 мар 2025
Хочу поблагодарить компанию Трипстер в лице Мохаммада за великолепную, индивидуальную экскурсию в Абу-Даби. Мы окунулись в прекрасный мир восточной сказки. Посетили великолепный дворец Presidential Palace Abu Dhabi и жемчужину Аравийского полуострова Большую Мечеть Шейха Зайда, где Мохаммад посветил нас в тонкости религии и культуры самого крупного из эмиратов в Объединенных Арабских Эмиратах.
марина
9 мар 2025
Заказывала экскурсию для свекров, остались довольны на 100%. Мохаммед продумал все нюансы от воды в салоне до накидок для мечети. Большое спасибо за неподдельные эмоции и профессионализм! Обязательно будем иметь ввиду данную компанию и данного гида при следующем приезде в Абу-Даби!
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборЗнакомство с Абу-Даби + Лувр
Погрузитесь в историю и культуру Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan и музей Лувр. Билеты и трансфер включены
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
16 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
$50 за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
11 ноя в 11:30
13 ноя в 11:30
$57
$63 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.