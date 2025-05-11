Добро пожаловать в Абу-Даби! Эта экскурсия охватывает ключевые локации города, который прозвали «Манхэттеном Ближнего Востока».



Полюбуйтесь роскошными небоскрёбами, прогуляйтесь по набережной, увидите отель Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, в честь какого животного город получил своё название и когда началась его красивая история. Путешествие обещает быть незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура воздуха умеренная, что позволяет наслаждаться прогулками и экскурсиями без излишней жары. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть более жаркими. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура значительно повышается, что может сделать экскурсии менее комфортными, однако в это время можно посетить закрытые достопримечательности, такие как музеи и торговые центры.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.