Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Предлагается уникальная возможность погрузиться в атмосферу самого богатого эмирата Ближнего Востока. Комфортабельный автомобиль доставит вас к главным достопримечательностям Абу-Даби.
Лувр Абу-Даби, финиковый рынок, этнографическая деревня, Каср Аль-Ватан и мечеть шейха Зайда читать дальше
- всё это вы увидите в сопровождении опытного гида. Также посетите роскошный отель Emirates Palace, где сможете попробовать уникальные блюда. В стоимость включены трансфер, услуги гида и питьевая вода. Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и обед. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Лувр Абу-Даби. Вы посетите первый художественный музей на Ближнем востоке. Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников. Я расскажу, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.
Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока и разнообразие видов фиников и арабского кофе, изготовленного по старым рецептам Саудовской Аравии.
Этнографическая деревня, или Деревня наследия. Побываете в воссозданной традиционной деревне в пустыне, ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-е годы, валюту и предметы быта тех времён.
Каср Аль-Ватан. Взглянете на действующий президентский дворец, где проходят официальные визиты глав стран. Узнаете, что означают цвета мрамора внутренней отделки дворца и восьмиконечные звёзды.
Мечеть первого президента — шейха Зайда. Вы зайдёте в крупнейшую мечеть в ОАЭ и увидите самый большой ковёр в мире, сотканный руками иранских женщин. Посмотрите на люстры из чистого золота и кристаллов Сваровски. Выясните, о чём «говорят» мраморные цветы на стенах и колоннах мечети.
Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота. В ресторане по желанию выпьете чашечку золотого кофе или попробуете стейк из мяса верблюда.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле Chevrolet Traverse, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу
Дополнительно оплачиваются билеты: Лувр Абу-Даби — $20/чел., Каср аль-Ватан — $20/чел., обед по желанию — от $25/чел.
По понедельникам Лувр закрыт. Вместо него можно посетить смотровую площадку в Etihad towers – 95 дирхам/чел. Бронировать посещение смотровой площадки необходимо заранее — подробности уточняйте в переписке с гидом
Я встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобно в пределах этих городов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Kirill — ваш гид в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 21 туриста
Всем путешественникам лёгкой дороги и моё приветствие. Меня зовут Кирилл. Я лицензированый гид. Имею более 7 лет опыта в сфере туризма. Проживаю в стране более 12 лет. Любовь к своей работе доказываю делом. Знаю много интересных легенд и историю этого государства. С отличным пониманием всех нюансов расположения и дорог.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
6 июня 2024
Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
Марат
23 мая 2024
Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
Н
Надежда
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби