Самое главное в роскошном Абу-Даби

Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Предлагается уникальная возможность погрузиться в атмосферу самого богатого эмирата Ближнего Востока. Комфортабельный автомобиль доставит вас к главным достопримечательностям Абу-Даби.

Лувр Абу-Даби, финиковый рынок, этнографическая деревня, Каср Аль-Ватан и мечеть шейха Зайда
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- всё это вы увидите в сопровождении опытного гида. Также посетите роскошный отель Emirates Palace, где сможете попробовать уникальные блюда. В стоимость включены трансфер, услуги гида и питьевая вода. Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и обед. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный трансфер
  2. 🏛 Посещение Лувра Абу-Даби
  3. 🕌 Визит в мечеть шейха Зайда
  4. 🏰 Экскурсия по Каср Аль-Ватан
  5. 🍴 Возможность попробовать уникальные блюда
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок
  • Этнографическая деревня
  • Каср Аль-Ватан
  • Мечеть шейха Зайда
  • Отель Emirates Palace
Самое главное в роскошном Абу-Даби
Самое главное в роскошном Абу-Даби
Самое главное в роскошном Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лувр Абу-Даби. Вы посетите первый художественный музей на Ближнем востоке. Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников. Я расскажу, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.

Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока и разнообразие видов фиников и арабского кофе, изготовленного по старым рецептам Саудовской Аравии.

Этнографическая деревня, или Деревня наследия. Побываете в воссозданной традиционной деревне в пустыне, ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-е годы, валюту и предметы быта тех времён.

Каср Аль-Ватан. Взглянете на действующий президентский дворец, где проходят официальные визиты глав стран. Узнаете, что означают цвета мрамора внутренней отделки дворца и восьмиконечные звёзды.

Мечеть первого президента — шейха Зайда. Вы зайдёте в крупнейшую мечеть в ОАЭ и увидите самый большой ковёр в мире, сотканный руками иранских женщин. Посмотрите на люстры из чистого золота и кристаллов Сваровски. Выясните, о чём «говорят» мраморные цветы на стенах и колоннах мечети.

Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота. В ресторане по желанию выпьете чашечку золотого кофе или попробуете стейк из мяса верблюда.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле Chevrolet Traverse, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу
  • Дополнительно оплачиваются билеты: Лувр Абу-Даби — $20/чел., Каср аль-Ватан — $20/чел., обед по желанию — от $25/чел.
  • По понедельникам Лувр закрыт. Вместо него можно посетить смотровую площадку в Etihad towers – 95 дирхам/чел. Бронировать посещение смотровой площадки необходимо заранее — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Я встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобно в пределах этих городов
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
6 июня 2024
Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
Марат
23 мая 2024
Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
Н
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!

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