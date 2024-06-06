Предлагается уникальная возможность погрузиться в атмосферу самого богатого эмирата Ближнего Востока. Комфортабельный автомобиль доставит вас к главным достопримечательностям Абу-Даби.Лувр Абу-Даби, финиковый рынок, этнографическая деревня, Каср Аль-Ватан и мечеть шейха Зайда

- всё это вы увидите в сопровождении опытного гида. Также посетите роскошный отель Emirates Palace, где сможете попробовать уникальные блюда. В стоимость включены трансфер, услуги гида и питьевая вода. Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и обед. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лувр Абу-Даби. Вы посетите первый художественный музей на Ближнем востоке. Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников. Я расскажу, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.

Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока и разнообразие видов фиников и арабского кофе, изготовленного по старым рецептам Саудовской Аравии.

Этнографическая деревня, или Деревня наследия. Побываете в воссозданной традиционной деревне в пустыне, ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-е годы, валюту и предметы быта тех времён.

Каср Аль-Ватан. Взглянете на действующий президентский дворец, где проходят официальные визиты глав стран. Узнаете, что означают цвета мрамора внутренней отделки дворца и восьмиконечные звёзды.

Мечеть первого президента — шейха Зайда. Вы зайдёте в крупнейшую мечеть в ОАЭ и увидите самый большой ковёр в мире, сотканный руками иранских женщин. Посмотрите на люстры из чистого золота и кристаллов Сваровски. Выясните, о чём «говорят» мраморные цветы на стенах и колоннах мечети.

Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота. В ресторане по желанию выпьете чашечку золотого кофе или попробуете стейк из мяса верблюда.

Организационные детали