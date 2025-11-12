В международном аэропорту Абу-Даби вас встретят с именной табличкой и доставят на комфортабельном автомобиле по нужному адресу. Возможна поездка в другие эмираты, такие как Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-Эль-Хайма или Фуджейра. Профессиональный англоговорящий водитель обеспечит безопасное и приятное путешествие. Питьевая вода включена для всех пассажиров. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь комфортом
Лучшее время для посещения
Лучшее время для трансфера - с октября по апрель, когда погода в ОАЭ наиболее комфортная. В это время температура умеренная, что делает поездки более приятными. С мая по сентябрь в ОАЭ очень жарко, но трансфер с кондиционированным транспортом остаётся удобным вариантом. В любое время года трансфер обеспечит комфорт и надежность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дубай
- Шарджа
- Аджман
- Рас-Эль-Хайма
- Фуджейра
Описание трансфер
С комфортом доставим вас по нужному адресу в Абу-Даби или отвезём в другой эмират.
Стоимость трансфера в другие эмираты:
Абу-Даби — Дубай — $130
Абу-Даби — Шарджа — $160
Абу-Даби — Аджман — $180
Абу-Даби — Рас-Эль-Хайма — $200
Абу-Даби — Фуджейра — $230
При бронировании необходимо указать:
- Имя и фамилию, номер телефона
- Дату и время прилёта, номер рейса
- Название и адрес отеля
- Необходимые дополнительные услуги (детские кресла, заезд куда-либо по пути, негабаритный багаж)
Организационные детали
- Предоставляем автомобиль Lexus ES (до 3 человек) или комфортабельный минивэн (до 6 человек). В стоимость включена питьевая вода для всех пассажиров
- Задержки рейса отслеживаем и ожидаем до 90 мин.
- Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам на русском языке
- За рулём будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вакар — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 448 туристов
Работаем на территории ОАЭ более 10 лет. Профессиональные водители, индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 ноя 2025
Всё было чётко, встретили и довезли до места. Спасибо!
А
Андрей
5 ноя 2025
Все прошло замечательно, встретили, отвезли в отель, спасибо
Ирина
16 окт 2025
Заказывали машину с водителем в аренду для поездки из Абу-Даби в Дубай с мужем и ребенком, катались на 14 часов.
Входит в следующие категории Абу-Даби
