В международном аэропорту Абу-Даби вас встретят с именной табличкой и доставят на комфортабельном автомобиле по нужному адресу. Возможна поездка в другие эмираты, такие как Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-Эль-Хайма или Фуджейра. Профессиональный англоговорящий водитель обеспечит безопасное и приятное путешествие. Питьевая вода включена для всех пассажиров. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь комфортом

Лучшее время для посещения

Лучшее время для трансфера - с октября по апрель, когда погода в ОАЭ наиболее комфортная. В это время температура умеренная, что делает поездки более приятными. С мая по сентябрь в ОАЭ очень жарко, но трансфер с кондиционированным транспортом остаётся удобным вариантом. В любое время года трансфер обеспечит комфорт и надежность.

