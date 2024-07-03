Е Евгений Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби Отличная экскурсия! Светлана - очень профессиональный гид. Все прекрасно организовано. Однозначно рекомендую!

N Nikolai Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби Экскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо гиду Светлане за отличную организацию экскурсии! Мы узнали много интересного о стране за короткий промежуток времени. Посещаемые достопримечательности произвели огромное впечатление. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую эту экскурсию.

О Оксанам Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре. С экскурсоводом максимально быстро получаешь информацию и все ответы на свои вопросы.

Ю Юлия Знакомство с волшебным Абу-Даби Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.

А Анна Все грани Абу-Даби читать дальше посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов! Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для

Н Нана Все грани Абу-Даби Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.

Н Неля Все грани Абу-Даби Интересно провели день. Рекомендую!

Т Татьяна Знакомство с волшебным Абу-Даби читать дальше Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!! 2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо