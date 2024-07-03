1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 13:00
6 июля в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
6 июля в 10:00
8 июля в 13:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 12:00
6 июля в 10:00
400$360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличная экскурсия! Светлана - очень профессиональный гид. Все прекрасно организовано. Однозначно рекомендую!
- NNikolai1 июля 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо гиду Светлане за отличную организацию экскурсии! Мы узнали много интересного о стране за короткий промежуток времени. Посещаемые достопримечательности произвели огромное впечатление. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую эту экскурсию.
- ООксанам16 июня 2024Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре. С экскурсоводом максимально быстро получаешь информацию и все ответы на свои вопросы.
- ЮЮлия8 июня 2024Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ННеля25 апреля 2024Интересно провели день. Рекомендую!
- ТТатьяна12 апреля 20242 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
- ООльга10 марта 2024Огромная благодарность Эмилю за проведенную экскурсию. Все наши пожелания были учтены. У нас была большая группа и дети от 5 до 15 лет, и всем было интересно. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На выходные»
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