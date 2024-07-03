Экскурсии выходного дня в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Абу-Даби на русском языке, цены от $244, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 13:00
6 июля в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
94 отзыва
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
6 июля в 10:00
8 июля в 13:00
$300 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 12:00
6 июля в 10:00
400$360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Отличная экскурсия! Светлана - очень профессиональный гид. Все прекрасно организовано. Однозначно рекомендую!
  • N
    Nikolai
    1 июля 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо гиду Светлане за отличную организацию экскурсии! Мы узнали много интересного о стране за короткий промежуток времени. Посещаемые достопримечательности произвели огромное впечатление. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую эту экскурсию.
  • О
    Оксанам
    16 июня 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре. С экскурсоводом максимально быстро получаешь информацию и все ответы на свои вопросы.
    Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуреПознакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуреПознакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно провели день. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
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    Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Огромная благодарность Эмилю за проведенную экскурсию. Все наши пожелания были учтены. У нас была большая группа и дети от 5 до 15 лет, и всем было интересно. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На выходные»

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  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 244 до 360 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 190 ⭐ отзывов, цены от $244. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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