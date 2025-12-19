Это динамичная часовая прогулка на скоростном катере позволит увидеть Абу-Даби с лучшего ракурса — с воды.
Вас ждут панорамы небоскрёбов, роскошный Emirates Palace, остров Лулу, набережная Корниш и культурный комплекс Heritage Village. Быстро, ярко, безопасно — идеальный способ познакомиться с городом.
Описание водной прогулки
- Emirates Palace — символ роскоши
- Набережная Корниш с панорамой города
- Heritage Village — традиционный уклад Эмиратов
- Остров Lulu с зелёными видами
- Qasr Al Watan — величественный президентский дворец
Организационные детали
- Судно: скоростной катер Ribcraft
- С вами будут капитан и сопровождающий
- На борту всегда есть питьевая вода
- Безопасность: обязательный инструктаж, лицензированный экипаж, спасательные жилеты
Ограничения
- Дети — от 5 лет. Детям старше 5 лет требуется сопровождающий взрослый
- Беременные не допускаются
- Важно хорошее самочувствие и отсутствие проблем с позвоночником
- Трансфер не предоставляется
При сильном ветре, шторме, высокой волне — перенос или возврат денег.
ежедневно в 15:00 и 17:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$68
|Детский (5–17 лет)
|$37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Marina Corniche
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
