На скоростном катере - по Абу-Даби

Обзорная прогулка, чтобы увидеть всё самое главное
Это динамичная часовая прогулка на скоростном катере позволит увидеть Абу-Даби с лучшего ракурса — с воды.

Вас ждут панорамы небоскрёбов, роскошный Emirates Palace, остров Лулу, набережная Корниш и культурный комплекс Heritage Village. Быстро, ярко, безопасно — идеальный способ познакомиться с городом.
Описание водной прогулки

  • Emirates Palace — символ роскоши
  • Набережная Корниш с панорамой города
  • Heritage Village — традиционный уклад Эмиратов
  • Остров Lulu с зелёными видами
  • Qasr Al Watan — величественный президентский дворец

Организационные детали

  • Судно: скоростной катер Ribcraft
  • С вами будут капитан и сопровождающий
  • На борту всегда есть питьевая вода
  • Безопасность: обязательный инструктаж, лицензированный экипаж, спасательные жилеты

Ограничения

  • Дети — от 5 лет. Детям старше 5 лет требуется сопровождающий взрослый
  • Беременные не допускаются
  • Важно хорошее самочувствие и отсутствие проблем с позвоночником
  • Трансфер не предоставляется

При сильном ветре, шторме, высокой волне — перенос или возврат денег.

ежедневно в 15:00 и 17:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый$68
Детский (5–17 лет)$37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Marina Corniche
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры.

