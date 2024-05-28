1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
«🏙 Ваше знакомство с городом начнется с набережной Корниш»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Деревня бедуинов и набережная Корниш»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
«Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Набережная Абу-Даби с живописными видами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
«Погуляете по благоустроенной набережной Корниш»
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаоми28 мая 2024Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
- ННаталья17 мая 2024Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
- ННаталья14 мая 2024Чётко, пунктуально, организовано, познавательно. Рекомендую. Есть возможность корректировать маршрут. Из моих ощущений- золотой отель заменила бы на что-то.
- AAlima12 мая 2024Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
- ММаксим11 мая 2024Очень комфортная и непринужденная, но в тоже время качественно наполненная информацией экскурсия
- ССофья8 января 2024Всё понравилось
- ТТатьяна29 декабря 2023Были на экскурсии 28 декабря. Меняли маршрут под свои интересы. С организатором договорились быстро. Был ранний выезд в 7:30. Всё
- ССветлана16 ноября 2023Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Набережная»
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