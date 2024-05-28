Экскурсии по набережной Абу-Даби

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Абу-Даби на русском языке, цены от $219, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
90 отзывов
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
«🏙 Ваше знакомство с городом начнется с набережной Корниш»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Деревня бедуинов и набережная Корниш»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
«Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400$360 за всё до 6 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Набережная Абу-Даби с живописными видами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
«Погуляете по благоустроенной набережной Корниш»
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наоми
    28 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
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    взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой.

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Чётко, пунктуально, организовано, познавательно. Рекомендую. Есть возможность корректировать маршрут. Из моих ощущений- золотой отель заменила бы на что-то.
  • A
    Alima
    12 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
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    наших пожеланий, поэтому мы посетили те места, которые не предусмотрены программой экскурсии, представленной здесь, например, Дом семьи Авраама. Благодаря Бахе мы узнали много интересных фактов про Эмираты, нашли ответы на интересовавшие нас вопросы, кроме того, было не только познавательно, но и очень-очень весело:) В конце экскурсии Баха показал нам просто невероятную смотровую площадку с видом на ночную мечеть, а по приезде в Дубай порекомендовал нам очень приятное заведение на пальме. В общем, Баху мы с моей мамой очень и очень рекомендуем, во время экскурсии с ним вы получите талантливого гида, интересного собеседника и замечательного! фотографа в одном лице! Еще раз большое спасибо!

  • М
    Максим
    11 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Очень комфортная и непринужденная, но в тоже время качественно наполненная информацией экскурсия
  • С
    Софья
    8 января 2024
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Всё понравилось
    Всё понравилосьВсё понравилосьВсё понравилось
  • Т
    Татьяна
    29 декабря 2023
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Были на экскурсии 28 декабря. Меняли маршрут под свои интересы. С организатором договорились быстро. Был ранний выезд в 7:30. Всё
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    четко без опозданий. Что хотели - посмотрели. Очень понравилось, что Аюб, где надо, сам брал билеты. Историю ОАЭ послушали, достопримечательности увидели, местную кухню попробовали, о быте местных узнали. Искренне благодарим!

  • С
    Светлана
    16 ноября 2023
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  2. Покорить Абу-Даби за один день
  3. Феноменальный Дубай из Абу-Даби
  4. Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
  5. Добро пожаловать в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 219 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Абу-Даби, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Абу-Даби. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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