читать дальше

наших пожеланий, поэтому мы посетили те места, которые не предусмотрены программой экскурсии, представленной здесь, например, Дом семьи Авраама. Благодаря Бахе мы узнали много интересных фактов про Эмираты, нашли ответы на интересовавшие нас вопросы, кроме того, было не только познавательно, но и очень-очень весело:) В конце экскурсии Баха показал нам просто невероятную смотровую площадку с видом на ночную мечеть, а по приезде в Дубай порекомендовал нам очень приятное заведение на пальме. В общем, Баху мы с моей мамой очень и очень рекомендуем, во время экскурсии с ним вы получите талантливого гида, интересного собеседника и замечательного! фотографа в одном лице! Еще раз большое спасибо!