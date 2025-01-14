К Кирилл Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском) Это было удивительно и захватывающе! Наш гид Ирфан очень добрый и всегда заботился о том, чтобы нам было комфортно и интересно. Отличный опыт!

А Алия Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском) Мы были всего втроём на катере и чувствовали себя по‑настоящему особенными гостями. Гид и капитан делились интересной информацией и сделали поездку весёлой и насыщенной. Однозначно рекомендую для знакомства с Абу‑Даби с воды!

Ф Фомин Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском) читать дальше подробно рассказывал об особенностях залива, окружающих зданиях и природе. Остановка на острове с мангровыми зарослями была просто супер — возможность освежиться в воде и немного исследовать мангровые деревья. Это был действительно классный опыт — самостоятельно управлять скоростным катером среди живописных пейзажей залива Яс. Наш гид Фархан был великолепен,

М Мона Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском) читать дальше безопасности и получить максимум удовольствия. Без сомнений — один из лучших туров, что мы когда-либо проходили. Спасибо за незабываемые впечатления в Абу-Даби! Этот день был просто потрясающим, Ирфан — замечательный гид. Его чёткие объяснения и дружелюбный подход помогли нам чувствовать себя в

С Степан Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском) Гид был приветливым и показал множество интересных мест, которые с суши и не разглядишь. Поездка оставила только позитивные впечатления.