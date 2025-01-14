Водная прогулка
Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
Начало: FJ22+M6Q Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
«Обучение и старт Встреча с дружелюбными гидами в марине Al Bandar, где вы получите инструктаж по управлению скоростным катером Rhino Rider»
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:30
$149.49 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском)
Начало: Stars «N» Bars Restaurant in Berth E03, Yas Marina...
«Комфорт и безопасность Все катера оснащены экологически чистыми двигателями последнего поколения и современным оборудованием для безопасности»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$40.57 за человека
Водная прогулка
Прогулка на скоростном катере - THE YELLOW BOATS
Откройте для себя захватывающую водную прогулку в Абу-Даби на скоростном катере. Великолепные виды и комфорт гарантированы
Начало: Berth E32, Marine Marina, Next to Yacht Gourmet
«Вы сможете насладиться великолепными видами столицы ОАЭ, которая расположена на острове, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива»
Расписание: Круиз в любое время.
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл14 января 2025Это было удивительно и захватывающе! Наш гид Ирфан очень добрый и всегда заботился о том, чтобы нам было комфортно и интересно. Отличный опыт!
- ААлия13 декабря 2024Мы были всего втроём на катере и чувствовали себя по‑настоящему особенными гостями. Гид и капитан делились интересной информацией и сделали поездку весёлой и насыщенной. Однозначно рекомендую для знакомства с Абу‑Даби с воды!
- ФФомин15 ноября 2024Это был действительно классный опыт — самостоятельно управлять скоростным катером среди живописных пейзажей залива Яс. Наш гид Фархан был великолепен,
- ММона25 сентября 2024Этот день был просто потрясающим, Ирфан — замечательный гид. Его чёткие объяснения и дружелюбный подход помогли нам чувствовать себя в
- ССтепан5 сентября 2024Гид был приветливым и показал множество интересных мест, которые с суши и не разглядишь. Поездка оставила только позитивные впечатления.
- ДДана3 февраля 2024Очень понравилось! Наш гид и капитан лодки были просто замечательные — дружелюбные и внимательные. Нам повезло увидеть дельфинов несколько раз всего за один час прогулки!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 149.49. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на катере, 6 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь