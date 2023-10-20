Когда: Экскурсия проходить каждую пятницу и воскресенье. Время сбора из отеля приблизительно 12.00 - 13.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала