Обзорная Экскурсия по Абу-Даби

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Ответы на вопросы
Если вы остановились в самом сердце ОАЭ, вам просто необходимо исследовать столицу! На экскурсии по Абу-Даби вы познакомитесь с традициями местных жителей и их планами, увидите где вершится большая политика страны, где живут шейхи и миллиардеры, осмотрите красивейшую Мечеть Шейха Заида и сделаете фотостоп на столичной Набережной.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Ближайшие даты:
20
окт
22
окт
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окт
29
окт
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Фото стоп на Набережной Абу-Даби
  • Рынок фиников
  • Посещение музея Louvre Abu Dhabi
  • Посещение королевского дворца Qasr Al Watan
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • На Центральном рынке города вам предложат отведать местных фиников всех возможных сортов. Те, что придутся по вкусу можно будет приобрести на радость себе и в подарок близким.
  • А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания.

Важная информация:

  • Можно приобрести традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
  • Можно приобрести финики и сувениры во время экскурсии.
  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Экскурсия проходить каждую пятницу и воскресенье. Время сбора из отеля приблизительно 12.00 - 13.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Русскоговорящий и лицензированный экскурсовод
  • Трансфер
  • Билеты в Лувр
  • Билеты в королевский дворец
  • Посещение мечети
Что не входит
  • Можно приобрести традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети
  • Можно приобрести финики и сувениры во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходить каждую пятницу и воскресенье. Время сбора из отеля приблизительно 12.00 - 13.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Будьте в отеле во время сбора на экскурсию и ждите в номере
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Развлечения
Мечеть шейха Зайда
Святые места
Обзорные

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