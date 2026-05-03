Откройте для себя великолепие Абу-Даби в захватывающей однодневной экскурсии из Дубая! Посетите знаковые достопримечательности, включая мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср Аль Ватан и знаменитую падающую башню Capital Gate. Погружение в богатую культуру и современность столицы ОАЭ оставит у вас незабываемые впечатления!
Описание экскурсииРоскошный Абу-Даби: экскурсия по главным достопримечательностям Откройте для себя великолепие столицы ОАЭ в рамках незабываемой однодневной поездки из Дубая в Абу-Даби! Погрузитесь в мир роскоши, истории, искусства и современной архитектуры, посетив знаковые достопримечательности этого удивительного города. Наша комфортабельная экскурсия с профессиональным гидом сделает ваше путешествие познавательным и увлекательным. Вас ждет экскурсия по знаменитым местам Абу-Даби: вы увидите падающую башню Capital Gate, внесенную в Книгу рекордов Гиннесса, и проедете мимо футуристического небоскреба Al Dar. Великолепие мечети шейха Зайда с её ослепительной белизной и изысканной архитектурой не оставит вас равнодушными. Вы сможете оценить роскошь отеля Emirates Palace и сделать памятные фотографии на его фоне. Посещение президентского дворца Каср Аль Ватан позволит вам прикоснуться к богатому наследию и культуре ОАЭ. В деревне Heritage Village вы познакомитесь с традиционным бытом и ремеслами, а на Финиковом рынке окунетесь в мир сладких плодов. Вас ждут живописные виды набережной Корниш и эффектные фотографии на фоне башен Etihad Towers. Для ценителей искусства есть возможность посетить всемирно известный Лувр Абу-Даби. Важная информация:
- Обратите, пожалуйста, внимание: Музей Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам и не включён в программу экскурсии в этот день недели.
- Женщинам рекомендуется иметь с собой платок для посещения мечети.
- Пожалуйста, одевайтесь скромно (закрытые плечи и колени) во время посещения религиозных мест.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Отель Emirates Palace
- Президентский дворец Каср Аль Ватан
- Деревня Heritage Village
- Финиковый рынок
- Набережная Корниш
- Башни Etihad Towers
- Опционально: Лувр Абу-Даби
Что включено
- Трансфер из Дубая и обратно
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Напитки
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.