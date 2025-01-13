Вы и Абу-Даби в объективе камеры с погружением в историю города
Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке
Фото-прогулка по Абу-Даби - это возможность запечатлеть величие города, от мечети Шейха Зайда до Лувра.
Уникальные кадры и рассказы о культуре бедуинов, религии и политике создадут незабываемое впечатление. Прогулка включает посещение знаковых мест, таких как Президентский дворец и Набережная Корниш.
В сопровождении опытного фотографа, вы получите не только красивые снимки, но и глубокое понимание истории и будущего Абу-Даби
6 причин купить эту прогулку с фотографом
📸 Уникальные фотографии
🏛 Посещение знаковых мест
📚 Интересные рассказы
🎨 Игра света и тени
🚗 Комфортное передвижение
🌍 Погружение в культуру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки в Абу-Даби - с октября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Апрель и май также подходят, но уже начинают проявляться первые признаки жары. С июня по сентябрь из-за высоких температур лучше сосредоточиться на локациях внутри помещений, таких как Лувр или Президентский дворец, чтобы избежать дискомфорта. Однако даже в летние месяцы можно насладиться вечерними прогулками по набережной Корниш.
Белоснежное архитектурное чудо, украшенное мрамором, мозаикой и золотом. Мы поработаем с утренним светом, чтобы сделать идеальные кадры.
Президентский дворец
Роскошное здание с богатым интерьером из мрамора и золота. Каждый зал — произведение искусства. Мы изучим световые эффекты в куполе и сделаем снимки, которые подчеркнут масштаб и величие этого места.
Дом семьи Авраама
Комплекс, посвящённый гармонии и толерантности между религиями. Три храма — мечеть, церковь и синагога — символизируют мирное сосуществование культур. Это отличная возможность для креативных фотографий и погружения в культурное разнообразие.
Лувр Абу-Даби
Современный шедевр архитектуры с уникальным куполом, который пропускает свет, словно дождь. Здесь фотографии превращаются в игру света и тени. Фасад здания и виды на залив создают идеальный фон для художественных кадров.
Набережная Корниш
Вы полюбуетесь отражениями небоскрёбов в воде. Здесь мы создадим динамичные городские фотографии или атмосферные снимки с природными пейзажами.
Этническая деревня
Кусочек древней культуры в современном городе. Вы узнаете, как жили бедуины, увидите их традиционные дома и познакомитесь с их укладом жизни.
Дворец Эмиратов
Роскошный отель с мраморными интерьерами и садами, в которых получаются очень стильные кадры.
Фотосессия будет сопровождаться моими рассказами. Вы узнаете:
Как из небольшой рыбацкой деревни Абу-Даби превратился в столицу с мировыми архитектурными шедеврами
Почему бедуинские традиции остаются важной частью культуры ОАЭ
Что символизирует одна из крупнейших мечетей мира
Как Эмираты стремятся сохранить баланс между традициями и инновациями
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Kia Carnival или аналогичном по комфортабельности
Экскурсию провожу я, за рулём авто — отдельно водитель. Вы можете не переживать о безопасности
Я снимаю на камеру Sony Alpha 7 IV. В течение 3 дней после экскурсии вы получите все фотографии с цветокоррекцией. Из них по вашему выбору я отправлю 5-10 лучших снимков в базовой ретуши.
Дополнительные расходы: вход в Президентский дворец — 65 дирхамов за чел., вход в Лувр — 65 дирхамов за чел., обед — по желанию
Лувр закрыт по понедельникам
За доплату возможно организовать трансфер из других эмиратов. Подробности можно уточнить в переписке с гидом
Некоторые фотографии могут быть использованы в моих соцсетях и в галерее этой программы. Если вы не согласны, пожалуйста, сообщите мне заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Абу-Даби
Провела экскурсии для 26 туристов
Привет! Меня зовут Виктория. Я ваш гид по Абу-Даби, который не только покажет лучшие места города, но и поможет вам запечатлеть их так, как никто другой. Я профессиональный фотограф, и читать дальше
моя цель — сделать вашу поездку не только незабываемой, но и наполненной кадрами, которые вы будете пересматривать снова и снова. Хочешь увидеть мечеть Шейха Зайда в самом лучшем свете? Или сделать стильные фото в роскошном Emirates Palace? А может, открыть для себя скрытые уголки Абу-Даби, о которых знают только местные? Я всё это покажу и подскажу, как сделать идеальные снимки. Каждая встреча со мной — это дружеская атмосфера, увлекательные истории и много эмоций, которые останутся не только в сердце, но и на ярких фотографиях. Напишите мне — и мы сделаем ваш день в Абу-Даби особенным! 🌟
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Константин
13 янв 2025
Фотопрогулка с Викторией очень понравилась!)) она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек, было много локаций, и не уходили с места, пока не получались хорошие фото) сама по себе экскурсия была очень насыщенная и значительно превысила по времени заявленное при описании. Буквально на следующий день Виктория выслала фото. Огромное спасибо!