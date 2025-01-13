Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для фото-прогулки в Абу-Даби - с октября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Апрель и май также подходят, но уже начинают проявляться первые признаки жары. С июня по сентябрь из-за высоких температур лучше сосредоточиться на локациях внутри помещений, таких как Лувр или Президентский дворец, чтобы избежать дискомфорта. Однако даже в летние месяцы можно насладиться вечерними прогулками по набережной Корниш.

Фото-прогулка по Абу-Даби - это возможность запечатлеть величие города, от мечети Шейха Зайда до Лувра. Уникальные кадры и рассказы о культуре бедуинов, религии и политике создадут незабываемое впечатление. Прогулка включает посещение знаковых мест, таких как Президентский дворец и Набережная Корниш. В сопровождении опытного фотографа, вы получите не только красивые снимки, но и глубокое понимание истории и будущего Абу-Даби

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Локации на нашем маршруте:

Мечеть Шейха Зайда

Белоснежное архитектурное чудо, украшенное мрамором, мозаикой и золотом. Мы поработаем с утренним светом, чтобы сделать идеальные кадры.

Президентский дворец

Роскошное здание с богатым интерьером из мрамора и золота. Каждый зал — произведение искусства. Мы изучим световые эффекты в куполе и сделаем снимки, которые подчеркнут масштаб и величие этого места.

Дом семьи Авраама

Комплекс, посвящённый гармонии и толерантности между религиями. Три храма — мечеть, церковь и синагога — символизируют мирное сосуществование культур. Это отличная возможность для креативных фотографий и погружения в культурное разнообразие.

Лувр Абу-Даби

Современный шедевр архитектуры с уникальным куполом, который пропускает свет, словно дождь. Здесь фотографии превращаются в игру света и тени. Фасад здания и виды на залив создают идеальный фон для художественных кадров.

Набережная Корниш

Вы полюбуетесь отражениями небоскрёбов в воде. Здесь мы создадим динамичные городские фотографии или атмосферные снимки с природными пейзажами.

Этническая деревня

Кусочек древней культуры в современном городе. Вы узнаете, как жили бедуины, увидите их традиционные дома и познакомитесь с их укладом жизни.

Дворец Эмиратов

Роскошный отель с мраморными интерьерами и садами, в которых получаются очень стильные кадры.

Фотосессия будет сопровождаться моими рассказами. Вы узнаете:

Как из небольшой рыбацкой деревни Абу-Даби превратился в столицу с мировыми архитектурными шедеврами

Почему бедуинские традиции остаются важной частью культуры ОАЭ

Что символизирует одна из крупнейших мечетей мира

Как Эмираты стремятся сохранить баланс между традициями и инновациями

И многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Kia Carnival или аналогичном по комфортабельности

Экскурсию провожу я, за рулём авто — отдельно водитель. Вы можете не переживать о безопасности

Я снимаю на камеру Sony Alpha 7 IV. В течение 3 дней после экскурсии вы получите все фотографии с цветокоррекцией. Из них по вашему выбору я отправлю 5-10 лучших снимков в базовой ретуши.

Дополнительные расходы: вход в Президентский дворец — 65 дирхамов за чел., вход в Лувр — 65 дирхамов за чел., обед — по желанию

Лувр закрыт по понедельникам

За доплату возможно организовать трансфер из других эмиратов. Подробности можно уточнить в переписке с гидом

Некоторые фотографии могут быть использованы в моих соцсетях и в галерее этой программы. Если вы не согласны, пожалуйста, сообщите мне заранее.