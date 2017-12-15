Хотите узнать, что такое песчаные «американские горки» – отправляйтесь в захватывающую поездку по самым большим дюнам пустыни. Сделайте красивые фото на фоне заката. После непродолжительной поездки по пустыне Вы окажетесь в лагере, где Вас угостят барбекю, предложат прокатиться на верблюдах, покажут охотничьих ястребов и познакомят с искусством росписи тела хной.

В продолжении программы Вашему вниманию будет представлено живое шоу - танец живота и танец "Танура".

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Важно: данная экскурсия противопоказана беременным женщинам и людям со слабым вестибулярным аппаратом.

В период с декабря по февраль, желательно брать с собой в пустыню теплую одежу.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.