Пустынное сафари в Абу-Даби

Выезд из отеля на закрытом внедорожнике

5
1 отзыв
Выезд из отеля на закрытом внедорожнике.

Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля). Катание на внедорожнике и фотоостановка в пустыне проходит на закате. После катания по дюнам продолжение программы: ужин и живое представление в пустынном лагере.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби

Что вас ожидает 🤩

  • Пустыня Руб-аль-Халли
  • Бедуинский лагерь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Хотите узнать, что такое песчаные «американские горки» – отправляйтесь в захватывающую поездку по самым большим дюнам пустыни. Сделайте красивые фото на фоне заката. После непродолжительной поездки по пустыне Вы окажетесь в лагере, где Вас угостят барбекю, предложат прокатиться на верблюдах, покажут охотничьих ястребов и познакомят с искусством росписи тела хной.

В продолжении программы Вашему вниманию будет представлено живое шоу - танец живота и танец "Танура".

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Важно: данная экскурсия противопоказана беременным женщинам и людям со слабым вестибулярным аппаратом.

В период с декабря по февраль, желательно брать с собой в пустыню теплую одежу.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.

Программа

  • Катание на джипах по песчаным барханам.
  • Фотостоп в пустыне.
  • В пустынном лагере – ужин шведский стол.
  • Шоу – танура, танец живота.
  • Катание на верблюдах.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Аренда квадроциклов фото с соколом алкогольные напитки кальян
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
15 дек 2017
Экскурсия получилась долгая и разнообразная: часа полтора ехали на место, потом катание на джипах по барханам, верблюжья ферма и этнодеревня с едой, напитками и небольшим концертом. Контингент экскурсантов был интернациональный: от Непала до США. Все понравилось. Из минусов: на сайте нет подробной программы экскурсии, а это было бы удобно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🏡Выездные🏜Сафари

Похожие туры в Абу-Даби

В Абу-Даби с комфортом
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ренат
Ренат
Нет отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Большинство туристов приезжает в Дубай, забывая о том, что всего в двух часах пути находится не менее прекрасный город
Заберу вас из вашего отеля
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$263 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов
Ваш отель
$430 за всё до 6 чел.
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
Прокатиться на самых быстрых американских горках, заняться вейксёрфингом и увидеть песчаные дюны
Отель «Hilton Abu Dhabi», 18:00. Вы можете прилете...
22 ноя
$2 200 за 1 человека
Все грани Абу-Даби
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
33 отзыва
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
13 окт
14 окт
21 окт
24 окт
$400 за всё до 3 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эмиль
Эмиль
5
15 отзывов
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
у вашего отеля
15 окт
17 окт
19 окт
22 окт
313$251 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Далер
Далер
4.8
34 отзыва
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
в вашем отеле или удобного для вас места
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$300 за всё до 4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алан
Алан
4.5
4 отзыва
Абу-Даби, который покорит вас
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
у вашего отеля в Дубае
Завтра
12 окт
13 окт
14 окт
$333 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Нодир
Нодир
5
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
В этой популярной экскурсии мы отправляемся в самый богатый эмират страны
По согласованию
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Абу Даби
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия в Абу Даби
Отель, в котором проживают гости
$400 за всё до 4 чел.
Абу-Даби: столица и эмират
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Абу-Даби: столица и эмират
Ваш отель (в г. Дубай)
$330 за всё до 6 чел.
Феноменальный Дубай из Абу Даби
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Аюбхон
Аюбхон
Нет отзывов
Феноменальный Дубай из Абу Даби
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
трансфер из отеля
12 окт
13 окт
14 окт
16 окт
$350 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Ваш отель в Дубае
$450 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Абу-Даби
ХОРОШО
🧭
ТАМ