1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами
Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби с выездом из отелей
Проведите незабываемое время, катаясь на каяках в мангровых зарослях Абу-Даби. Уникальная природа и спокойствие ждут вас в Национальном мангровом заповеднике
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
- SSvetlana15 мая 2024Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
- SSvetlana8 мая 2024Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
- ТТатьяна3 мая 2024Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
- ХХамида1 мая 2024Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.
- SSitora30 апреля 2024Списались, встретились, познакомились с Садриддином… …. Чистый, комфортабельный автомобиль, что имело немаловажное значение, так как были представители трёх поколений и
- ДДмитрий29 апреля 2024Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
- ААлина12 февраля 2024Поездка прошла супер. Посмотрели все топовые места. Узнали много интересного Спасибо Садридину за классный день
- ААнна5 февраля 2024Аня,огромное спасибо, очень всё понравилось. Закрутились некогда было поблагодарить.
- ВВладимир3 ноября 2023Правильный кэп. Мастер. Хорошая лодка. Снасти - дрянь. В общем довольны, что ожидали то и получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Необычные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 75 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 75 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август