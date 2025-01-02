Активный отдых в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Абу-Даби на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах
Багги
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красным дюнам Абу-Даби на багги. Идеально для фото на закате и всплеска адреналина
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
$600 за всё до 2 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
2 отзыва
5 часов
Групповая
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Активный день в пустыне Абу-Даби
Джиппинг
На машине
3 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
Активный день в пустыне Абу-Даби
Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ахметкалиев
    2 января 2025
    Активный день в пустыне Абу-Даби
    Отличный сервис и сопровождение
  • А
    Алексей
    29 декабря 2024
    Активный день в пустыне Абу-Даби
    Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу) Важно уточнить до поездки: - какая машина будет возить по пустыне и
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    как уехать в кэмп (машина вас не ждет от слова совсем и добираться нужно самим, спрашивая у водителей, кто может забрать) - лучше доплатить за еду за столом (иначе вы будете стоять по 20-30 минут в очереди) - попросить номера телефонов всех заранее, потому что организация на месте отсутствует (спасибо Александре, иначе бы мы просто стояли и не знали куда идти) - рисунки хной платные - бесплатно только маленький контур на ладони. - катание на скейте на песке - скейт один, людей больше 40. Если хотите реально покататься на нем, лучше берите индивидуальный тур. Фото на месте красивые получаются 🙌🏻

    Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)
  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2022
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали кучу крутых фоток! Я в восторге!
    Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали
  • М
    Михаил
    15 декабря 2017
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Экскурсия получилась долгая и разнообразная: часа полтора ехали на место, потом катание на джипах по барханам, верблюжья ферма и этнодеревня
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    с едой, напитками и небольшим концертом. Контингент экскурсантов был интернациональный: от Непала до США. Все понравилось. Из минусов: на сайте нет подробной программы экскурсии, а это было бы удобно.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах
  2. Пустынное сафари в Абу-Даби
  3. Активный день в пустыне Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активный отдых», 5 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март