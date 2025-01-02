читать дальше

как уехать в кэмп (машина вас не ждет от слова совсем и добираться нужно самим, спрашивая у водителей, кто может забрать) - лучше доплатить за еду за столом (иначе вы будете стоять по 20-30 минут в очереди) - попросить номера телефонов всех заранее, потому что организация на месте отсутствует (спасибо Александре, иначе бы мы просто стояли и не знали куда идти) - рисунки хной платные - бесплатно только маленький контур на ладони. - катание на скейте на песке - скейт один, людей больше 40. Если хотите реально покататься на нем, лучше берите индивидуальный тур. Фото на месте красивые получаются 🙌🏻