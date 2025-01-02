3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красным дюнам Абу-Даби на багги. Идеально для фото на закате и всплеска адреналина
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
$600 за всё до 2 чел.
5 часов
Групповая
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
6.5 часов
Индивидуальная
Активный день в пустыне Абу-Даби
Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААхметкалиев2 января 2025Отличный сервис и сопровождение
- ААлексей29 декабря 2024Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу) Важно уточнить до поездки: - какая машина будет возить по пустыне и
- ЕЕкатерина15 ноября 2022Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали кучу крутых фоток! Я в восторге!
- ММихаил15 декабря 2017Экскурсия получилась долгая и разнообразная: часа полтора ехали на место, потом катание на джипах по барханам, верблюжья ферма и этнодеревня
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
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