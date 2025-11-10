Описание экскурсииПознакомьтесь с главными достопримечательностями Абу-Даби: Лувром на острове Саадият, Президентским дворцом Qasr Al Watan и мечетью Шейха Зайеда. Полюбуйтесь видами на набережную Корниш, башни Etihad Towers и другие архитектурные символы города.
Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр на острове Саадият
- Президентский дворец Qasr Al Watan
- Мечеть Шейха Зайеда
- Набережная Корниш
- Башни Etihad Towers
- Архитектурные символы города
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
IBN Batutta Mall Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
