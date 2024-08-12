9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Наша обзорная экскурсия по Абу-Даби идеально подходит для тех, кто впервые в ОАЭ. Комфортная прогулка с рассказом о традициях и посещением знаковых мест города
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная магия Абу-Даби
Абу-Даби - город, где сочетаются традиции и современность. Узнайте, почему столица ОАЭ привлекает туристов со всего мира, и почувствуйте её уникальную атмосферу
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Проведем для вас экскурсию в любой удобный для вас день и время.
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 августа 2024Вчера я и мой сын окунулись в историю столицы Эмиратов Абу-Даби Нас встретили на комфортабельном авто Тимур. Классный и веселый экскурсовод! Интересный
- ТТатьяна26 февраля 2024"Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
- ААлена13 февраля 2024Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Башни Этихад»
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