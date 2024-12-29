Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби! Посетите мечеть шейха Зайда, Emirates Palace и другие знаковые места в комфортной мини-группе
Начало: Забираем Выбранном вами адреса
Завтра в 10:00
18 мар в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Начало: Заберем с Отеля
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Завтра в 11:00
17 мар в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур по Абу-Даби на целый день
Насладитесь уникальной индивидуальной экскурсией по Абу-Даби, посетив главные достопримечательности города, включая мечеть Шейха Зайда и Лувр
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Билеты
Лувр Абу-Даби: входной билет
Погрузитесь в мир искусства и истории в Лувре Абу-Даби. Оцените уникальную архитектуру и богатую коллекцию, включая шедевры со всего мира
Начало: Saadiyat, Abu Dhabi
Завтра в 10:00
18 мар в 10:00
$18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 декабря 2024Экскурсия была чудесный. За день проехали в комфортной машине все достопримечательности города. Причем по времени на остановках было тоже коммфотно. Не как в больших экскурсиях, когда дают 10-15 минут на локацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Культурный квартал Саадият»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Культурный квартал Саадият" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 280. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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