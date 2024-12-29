Культурный квартал Саадият – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 4 экскурсии в категории «Культурный квартал Саадият» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Пешая
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби! Посетите мечеть шейха Зайда, Emirates Palace и другие знаковые места в комфортной мини-группе
Начало: Забираем Выбранном вами адреса
Завтра в 10:00
18 мар в 10:00
$100 за человека
Абу-Даби: сказочная столица ОАЭ
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Начало: Заберем с Отеля
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Завтра в 11:00
17 мар в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Тур по Абу-Даби на целый день
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур по Абу-Даби на целый день
Насладитесь уникальной индивидуальной экскурсией по Абу-Даби, посетив главные достопримечательности города, включая мечеть Шейха Зайда и Лувр
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Пешая
Билеты
Лувр Абу-Даби: входной билет
Погрузитесь в мир искусства и истории в Лувре Абу-Даби. Оцените уникальную архитектуру и богатую коллекцию, включая шедевры со всего мира
Начало: Saadiyat, Abu Dhabi
Завтра в 10:00
18 мар в 10:00
$18 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 декабря 2024
    Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
    Экскурсия была чудесный. За день проехали в комфортной машине все достопримечательности города. Причем по времени на остановках было тоже коммфотно. Не как в больших экскурсиях, когда дают 10-15 минут на локацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Культурный квартал Саадият»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
  2. Абу-Даби: сказочная столица ОАЭ
  3. Тур по Абу-Даби на целый день
  4. Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Культурный квартал Саадият" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 280. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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