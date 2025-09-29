Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Мечеть шейха Зайда, которая будто сошла со страниц волшебной сказки про Алладина»
Завтра в 09:30
11 дек в 10:30
$420 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
«Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$324
$360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
«Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$429 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика29 сентября 2025Из Аджмана в Абу-ДабиДата посещения: 28 сентября 2025Нодир замечательный гид! Очень интересно все рассказывает, завозил в самые красивые места и говорил где можно сделать фото без толпы туристов! Остались очень довольны и будем обращаться еще когда вернемся в ОАЭ!
- ААнна31 октября 2025Спасибо за организацию нашей экскурсии, остались все очень довольны и благодарны. Экскурсовод Амир провел нашу экскурсию. Экскурсия по Абу-Даби длилась
- ААнжелика2 октября 202528 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!
Это была одна из самых лучших наших экскурсий!
Нодир очень внимательный и
- ЕЕлена23 марта 2025Очень содержательная экскурсия. Все грамотно организовано, однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Аджману в декабре 2025
Сейчас в Аджмане в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 324 до 429 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 17 ⭐ отзывов, цены от $324. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль