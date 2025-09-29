читать дальше

вежливый молодой человек!

Завозил во все достопримечательности которые мы хотели посетить!

Нодир рассказал очень много интересного об этом эмирате, и о местах в которых мы были!

Были на автостоянке по мотивам фильма «Безумный Макс» проезжали Лувр, Феррари парк (во внутрь не ходили так как были другие места которые мы очень хотели посетить)

Семезвездночный отель! Посетили там кафе с очень вкусными десертами и кофе с золотом 🔥

Шикарный интерьер и территория отеля где можно сделать фотографии!

Самое главное это была Мечеть!

Очень красивое место!

Нодир проводил до магазина где мы смогли купить подходящую одежду, проводил нас до входа 👍



Дорога с ним быстрая, Нодир очень хорошо водит автомобиль, мы были с 2х годовалым малышом, все было супер!



Обязательно будем рекомендовать именно этого гида нашим друзьям и знакомым!

С удовольствием сами возьмем еще экскурсии в следующий свой приезд в ОАЭ!