Религиозные экскурсии по святым местам Аджмана

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Аджмане на русском языке, цены от $324, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Аджмана - в Абу-Даби
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Мечеть шейха Зайда, которая будто сошла со страниц волшебной сказки про Алладина»
Завтра в 09:30
11 дек в 10:30
$420 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
На машине
8 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
«Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$324$360 за всё до 5 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
«Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$429 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    29 сентября 2025
    Из Аджмана в Абу-Даби
    Дата посещения: 28 сентября 2025
    Нодир замечательный гид! Очень интересно все рассказывает, завозил в самые красивые места и говорил где можно сделать фото без толпы туристов! Остались очень довольны и будем обращаться еще когда вернемся в ОАЭ!
  • А
    Анна
    31 октября 2025
    Из Аджмана в Абу-Даби
    Спасибо за организацию нашей экскурсии, остались все очень довольны и благодарны. Экскурсовод Амир провел нашу экскурсию. Экскурсия по Абу-Даби длилась
    читать дальше

    более 10 часов, мы очень много узнали об истории, культуре, нравах и обычаях страны. Амир один из самых образованных экскурсоводов, встречавшихся нам во всех путешествиях, он ответил на все наши вопросы. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям данную экскурсию. Спасибо.

  • А
    Анжелика
    2 октября 2025
    Из Аджмана в Абу-Даби
    28 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!
    Это была одна из самых лучших наших экскурсий!
    Нодир очень внимательный и
    читать дальше

    вежливый молодой человек!
    Завозил во все достопримечательности которые мы хотели посетить!
    Нодир рассказал очень много интересного об этом эмирате, и о местах в которых мы были!
    Были на автостоянке по мотивам фильма «Безумный Макс» проезжали Лувр, Феррари парк (во внутрь не ходили так как были другие места которые мы очень хотели посетить)
    Семезвездночный отель! Посетили там кафе с очень вкусными десертами и кофе с золотом 🔥
    Шикарный интерьер и территория отеля где можно сделать фотографии!
    Самое главное это была Мечеть!
    Очень красивое место!
    Нодир проводил до магазина где мы смогли купить подходящую одежду, проводил нас до входа 👍

    Дорога с ним быстрая, Нодир очень хорошо водит автомобиль, мы были с 2х годовалым малышом, все было супер!

    Обязательно будем рекомендовать именно этого гида нашим друзьям и знакомым!
    С удовольствием сами возьмем еще экскурсии в следующий свой приезд в ОАЭ!

    28 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!28 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!28 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!28 сентября ездили на экскурсию в Абу-Даби с гидом Нодиром!
  • Е
    Елена
    23 марта 2025
    Из Аджмана в Абу-Даби
    Очень содержательная экскурсия. Все грамотно организовано, однозначно рекомендую.

