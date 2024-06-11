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Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Отправляйтесь на утреннее сафари по пустыне Аджмана! Вас ждут экстремальные поездки по барханам, великолепные фотографии и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Аджмана: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Насладитесь незабываемой прогулкой на роскошной яхте из Аджмана, любуясь панорамными видами Дубая и его знаковыми достопримечательностями
Начало: Dubai Marina
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Индивидуальные»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
- Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
- Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
- Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
- Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
- Из Аджмана: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
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