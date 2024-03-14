1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Групповая
6 часов
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
«- Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) - Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«ПРЕМИУМ ужин- live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
$295 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 марта 2024Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
- ЕЕвгения28 февраля 2024Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
- ООлеся23 февраля 2024Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
- ЕЕвгения23 ноября 2023Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
- ДДенис21 ноября 2023Отличная экскурсия, супер организация, вкусная еда и интересное шоу. Всем советую!
- ЕЕвгений21 ноября 2023Экскурсия супер, все как описано брать надо VIP тур что бы вечером за ужином не стоять в очереди
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
- Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
- Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
- Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
- Пустынное Сафари в Дубае с ужином
- Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 46 до 369. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Аджмана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024