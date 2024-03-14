Гастрономические экскурсии Аджмана

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Аджмане на русском языке, цены от $46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
40 отзывов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
«- Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) - Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
4 отзыва
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«ПРЕМИУМ ужин- live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
$295 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
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    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Э
    Эдуард
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
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    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная
  • Д
    Денис
    21 ноября 2023
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Отличная экскурсия, супер организация, вкусная еда и интересное шоу. Всем советую!
  • Е
    Евгений
    21 ноября 2023
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Экскурсия супер, все как описано брать надо VIP тур что бы вечером за ужином не стоять в очереди

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Гастрономические»

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  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
  2. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  3. Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
  4. Пустынное Сафари в Дубае с ужином
  5. Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 46 до 369. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Аджмана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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