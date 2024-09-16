Из Аджмана в Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби за один день: от величественной мечети шейха Зайда до футуристического Aldar HQ Building. Впечатления гарантированы
За один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ.

В программе экскурсии: посещение одной из крупнейших мечетей мира - мечети шейха Зайда, знакомство с уникальной архитектурой падающей башни
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Capital Gate и роскошного Emirates Palace. Также вы увидите знаменитые башни Этихад, президентский дворец Qasr Al Watan и этнодеревню бедуинов. Не упустите возможность пройтись по финиковому рынку, посетить океанариум Sea World и филиал Лувра.

В завершение программы - посещение парка развлечений Ferrari World и прогулка по озеленённой набережной Corniche. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с возможностью забора из отеля

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Величественные достопримечательности
  • 🌴 Традиционная культура бедуинов
  • 🏙️ Футуристическая архитектура
  • 🍭 Восточные сладости на рынке
  • 🎢 Развлечения для всей семьи
    • Из Аджмана в Абу-Даби
    Из Аджмана в Абу-Даби
    Из Аджмана в Абу-Даби
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

    Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Capital Gate
  • Emirates Palace
  • Etihad Towers
  • Qasr Al Watan
  • Heritage Village
  • Финиковый рынок
  • Sea World
  • Лувр
  • Ferrari World
  • Aldar HQ Building
  • Набережная Corniche

    • Описание экскурсии

    Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.

    Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.

    Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.

    Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.

    Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.

    Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.

    Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.

    Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.

    Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.

    Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после экскурсии
    • В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить
    • Дополнительные расходы: океанариум — $90; Лувр — $20 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно; резиденция президента — $20, обед в кафе/ресторане; парки развлечений; комплект женской одежды для посещения мечети — $12
    • Экскурсия начинается и заканчивается в Аджмане. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего места проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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