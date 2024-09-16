Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби за один день: от величественной мечети шейха Зайда до футуристического Aldar HQ Building. Впечатления гарантированы
За один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ.
В программе экскурсии: посещение одной из крупнейших мечетей мира - мечети шейха Зайда, знакомство с уникальной архитектурой падающей башни читать дальше
Capital Gate и роскошного Emirates Palace. Также вы увидите знаменитые башни Этихад, президентский дворец Qasr Al Watan и этнодеревню бедуинов. Не упустите возможность пройтись по финиковому рынку, посетить океанариум Sea World и филиал Лувра.
В завершение программы - посещение парка развлечений Ferrari World и прогулка по озеленённой набережной Corniche. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с возможностью забора из отеля
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Индивидуальный подход
🏰 Величественные достопримечательности
🌴 Традиционная культура бедуинов
🏙️ Футуристическая архитектура
🍭 Восточные сладости на рынке
🎢 Развлечения для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
Мечеть шейха Зайда
Capital Gate
Emirates Palace
Etihad Towers
Qasr Al Watan
Heritage Village
Финиковый рынок
Sea World
Лувр
Ferrari World
Aldar HQ Building
Набережная Corniche
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.
Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.
Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.
Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.
Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.
Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.
Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.
Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.
Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.
Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после экскурсии
В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить
Дополнительные расходы: океанариум — $90; Лувр — $20 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно; резиденция президента — $20, обед в кафе/ресторане; парки развлечений; комплект женской одежды для посещения мечети — $12
Экскурсия начинается и заканчивается в Аджмане. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 311 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со свое командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях читать дальше
я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.