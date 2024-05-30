Познавательные экскурсии на природе в Аджмане

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Аджмане на русском языке, цены от $46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы и парки Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
40 отзывов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
4 отзыва
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Индивидуальная
4 часа
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Отправляйтесь на утреннее сафари по пустыне Аджмана! Вас ждут экстремальные поездки по барханам, великолепные фотографии и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Вас ждет настоящий экстрим на песчаных барханах, фотографии на фоне фантастических пейзажей»
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Из Аджмана: билет в парк Legoland
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
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    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
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    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

  • Д
    Денис
    21 ноября 2023
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Отличная экскурсия, супер организация, вкусная еда и интересное шоу. Всем советую!
  • Е
    Евгений
    21 ноября 2023
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Экскурсия супер, все как описано брать надо VIP тур что бы вечером за ужином не стоять в очереди

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Дворцы и парки Абу-Даби
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  4. Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
  5. Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 46 до 369. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 54 ⭐ отзыва, цены от $46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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