1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая
5 часов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Отправляйтесь на утреннее сафари по пустыне Аджмана! Вас ждут экстремальные поездки по барханам, великолепные фотографии и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Вас ждет настоящий экстрим на песчаных барханах, фотографии на фоне фантастических пейзажей»
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
- ЕЕлена14 марта 2024Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
- ЕЕвгения28 февраля 2024Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
- ООлеся23 февраля 2024Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
- ДДенис21 ноября 2023Отличная экскурсия, супер организация, вкусная еда и интересное шоу. Всем советую!
- ЕЕвгений21 ноября 2023Экскурсия супер, все как описано брать надо VIP тур что бы вечером за ужином не стоять в очереди
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
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