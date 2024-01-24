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2 часа
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
«Аттракционы закрываются за 30 минут до окончания работы парка Важная информация • Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$89 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ЕЕвгения23 ноября 2023Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
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