Билеты онлайн без очередей в Аджмане

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты» в Аджмане на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Из Аджмана: билет в парк Legoland
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Из Аджмана: билет в Motiongate
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
«Аттракционы закрываются за 30 минут до окончания работы парка Важная информация • Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$89 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
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    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Билеты»

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  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
  2. Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
  3. Из Аджмана: билет в парк Legoland
  4. Из Аджмана: билет в Motiongate
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Билеты" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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