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Билеты
2 часа
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая
6 часов
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Групповая
10 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Мини-группа
30 минут
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Погрузитесь в мир адреналина и скорости, катаясь на квадроциклах или багги по золотым дюнам пустыни Lah Bab. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки
Начало: Пустыня Lah Bab
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $119 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
$295 за человека
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$89 за билет
Мини-группа
1 час
Из Аджмана: полёт на вертолёте с видами на Дубай и Персидский залив
Полет на вертолёте из Аджмана подарит вам незабываемые виды Дубая и искусственных островов Персидского залива
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $215 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
- ККирилл1 апреля 2024Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
- ЕЕлена14 марта 2024Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
- ЕЕвгения28 февраля 2024Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
- ООлеся23 февраля 2024Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
- ННаталья3 февраля 2024Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ДДиана4 января 2024Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Групповые»
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