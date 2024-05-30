Групповые экскурсии Аджмана

Найдено 14 экскурсий в категории «Групповые» в Аджмане на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Дворцы и парки Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
40 отзывов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
4 отзыва
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
30 минут
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Погрузитесь в мир адреналина и скорости, катаясь на квадроциклах или багги по золотым дюнам пустыни Lah Bab. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки
Начало: Пустыня Lah Bab
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $119 за человека
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
$295 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Из Аджмана: билет в парк Legoland
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Из Аджмана: билет в Motiongate
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$89 за билет
Из Аджмана: полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
Из Аджмана: полёт на вертолёте с видами на Дубай и Персидский залив
Полет на вертолёте из Аджмана подарит вам незабываемые виды Дубая и искусственных островов Персидского залива
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $215 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
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    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
  • К
    Кирилл
    1 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
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    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

  • Н
    Наталья
    3 февраля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
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    и другие интересные локации по программе экскурсии, которая завершается фантастически красивым шоу фонтанов в Дубай молле. Экскурсия понравилась, и мы рекомендуем её туристам. Спасибо большое гиду за познавательную информацию. Особая благодарность за работу менеджеров, которые своевременно отвечали на вопросы до покупки экскурсии. Успехов и процветания тур агентству!

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Д
    Диана
    4 января 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо
  • Э
    Эдуард
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Групповые»

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  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
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  3. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  4. Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
  5. Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Групповые" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 42 до 305. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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