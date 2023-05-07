Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab

Багги в пустыне Lah Bab: экстрим-сафари для любителей приключений в Аджмане

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Ответы на вопросы
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.

Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории.
Квадроцикл 90 СС рассчитан на 1 человека.
Квадроцикл 220 СС рассчитан на 2 человек.
Багги 600 СС и 800 СС - 4 места.
Предусмотрен инструктаж и защита.

Важно знать:

  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на квадроциклах или багги на огороженной территории 30 мин
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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