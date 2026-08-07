Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории. Квадроцикл 90 СС рассчитан на 1 человека. Квадроцикл 220 СС рассчитан на 2 человек. Багги 600 СС и 800 СС - 4 места. Предусмотрен инструктаж и защита. Важно знать:

На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота.