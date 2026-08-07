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Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab

Экскурсия из Аджмана: Уникальное катание на квадроциклах по песчаным дюнам
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.

Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab

Описание экскурсии

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории. Квадроцикл 90 СС рассчитан на 1 человека. Квадроцикл 220 СС рассчитан на 2 человек. Багги 600 СС и 800 СС - 4 места. Предусмотрен инструктаж и защита. Важно знать:
На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Катание на квадроциклах или багги на огороженной территории 30 мин.
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пустыня Лах Баб
Завершение: Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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