Багги в пустыне Lah Bab: экстрим-сафари для любителей приключений в Аджмане
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории.
Квадроцикл 90 СС рассчитан на 1 человека.
Квадроцикл 220 СС рассчитан на 2 человек.
Багги 600 СС и 800 СС - 4 места.
Предусмотрен инструктаж и защита.
Важно знать:
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на квадроциклах или багги на огороженной территории 30 мин
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Пустыня Lah Bab
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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