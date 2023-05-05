Из Аджмана
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романтики смогут сделать прекрасные снимки на фоне заката.
Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.
Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
- Пустыня Bab Al Shams
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии и видеосъемку.
У поклонников экстремального вождения появится возможность испытать прилив адреналина, невероятный восторг и восхищение от езды на квадроциклах.
В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах.
Отличное место, для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе прекрасного и сказочного Дубая и встретить начало нового дня.
Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200,Sequoia,Nissan Patrol
Примечание:
- Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
- Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
ежедневно с 15:00-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
- Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман.
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
- Что не входит
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека — 41$, для 2х человек — 70$. Оплата на месте.
- Алкогольные напитки, по желанию.
- Sand board (сэндбординг), по согласованию с менеджером. Аренда доски — 5$, оплата на месте.
- Приобретение сувениров, по желанию
- Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta,JVC,Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за за доп. плату
- Кальян
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 15:00-21:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание! в экскурсии не подразумевается русскоязычный гид.
- Только сопровождающий, только на английском
- Примечание:
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
- Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
- В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
- Мы делаем Extreme - Safari.
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
- Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
- Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
- Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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