Предлагаем вам увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии и видеосъемку.

У поклонников экстремального вождения появится возможность испытать прилив адреналина, невероятный восторг и восхищение от езды на квадроциклах.

В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах.

Отличное место, для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе прекрасного и сказочного Дубая и встретить начало нового дня.

Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200,Sequoia,Nissan Patrol

Примечание: