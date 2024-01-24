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вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.