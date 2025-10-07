читать дальше

как раз попадает на закат) отдельное спасибо Самиру! Советы туристам - 1) будут предлагать фото (на квадроциклах, верблюдах), торгуйтесь, при том сразу минимум! в половину скидывайте цены, а то и даже больше. 2) не едьте на экскурсию в субботу, никогда, и народу больше, и это жесть потом возвращаться в пробах, все положительные эмоции немного подстираются. Тату хной, действительно маленькое бесплатно (маленький корявый цветочек))), большая платно (вроде 20 дирхам). А так, все что заявлено в программе было, все состоялось (читайте у кого, что входит), в плане еды - даже наелись в принципе. Мы заранее оплатили, никаких проблем не было. Ещё раз спасибо!