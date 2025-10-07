Мои заказы

Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Аджмане на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне – настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
На квадроциклах
Багги
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
14 фев в 08:30
$119 за человека
Из Аджмана: Пустынное сафари на квадроциклах с ужином и шоу в кемпинге
На квадроциклах
8 часов
Групповая
Из Аджмана: Пустынное сафари на квадроциклах с ужином и шоу в кемпинге
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
$70 за человека

