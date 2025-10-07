Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне – настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
14 фев в 08:30
$119 за человека
Групповая
Из Аджмана: Пустынное сафари на квадроциклах с ужином и шоу в кемпинге
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
$70 за человека
- ЕЕкатерина7 октября 2025Впечатлений куча, спасибо!!! Советую прям не поскупиться и взять катание на квадроциклах в открытой пустыне - это очень круто и
- ККристина3 сентября 2025Мы в полном восторге, все понравилось, брали сафари+ квадроциклы- эмоции останутся надолго!) спасибо большое
- DDmitrii9 июля 2024Все очень понравилось,
Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
- ВВладимир23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
- VVladimir23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
