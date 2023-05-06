Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.

Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.

В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.

Мы делаем Extreme - Safari.

По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.

Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.

Экскурсионный тур включает в себя:

Катание по песчаным дюнам;

Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;

Катание на верблюдах;

Роспись тату хной;

Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;

Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;

Ужин в VIP - кемпинге.

(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки):

Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.

Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board

В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.