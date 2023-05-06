Из Аджмана в пустыню Lah Bab: экскурсия на верблюдах с ужином в VIP кемпинге
Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам. Покатаетесь по пустыне на верблюде, увидите танец живота, огненное шоу и закат среди песков.
Желающие смогут сфотографироваться на его фоне в национальных арабских костюмах и сделать роспись тату хной. В конце поездки всех ждет роскошный фуршет и кальян. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по пустыне, которое запомнится надолго!
Желающие смогут сфотографироваться на его фоне в национальных арабских костюмах и сделать роспись тату хной. В конце поездки всех ждет роскошный фуршет и кальян. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по пустыне, которое запомнится надолго!
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
Мы делаем Extreme - Safari.
По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
Экскурсионный тур включает в себя:
- Катание по песчаным дюнам;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;
- Ужин в VIP - кемпинге.
(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки):
Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
ежедневно с 14:00-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны
- Трансфер туристов из Шарджа, Дубай, и Аджман
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
- Что не входит
- Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
- Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Фотоссесия
- Возможно сопровождение русскоговорящего гида при условии предварительного заказа
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC,Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 14:00-21:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании