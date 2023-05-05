Из Аджмана
Еще несколько десятков лет назад на месте Дубая была пустыня. Сейчас же это современный мегаполис. Ничего не напоминает о пустыне. Если вы хотите увидеть пустынные пейзажи — отправляйтесь за город. Здесь вас ждёт путешествие по дюнам и барханам бескрайней пустыне на квадроциклах.
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости.
Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
ежедневно с 14:30-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Катание на квадроциклах(20-30 мин)
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Ужин (фуршет – барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки)
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
- Что не входит
- Алкогольные напитки и кальян
- Sand board (сэндбординг)
- Приобретение сувениров, по желанию
- Личные расходы туристов
- Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC,Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 14:30-21:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
- Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
- В машине 6-7 гостей.
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel.
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании