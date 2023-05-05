Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне

Из Аджмана

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Еще несколько десятков лет назад на месте Дубая была пустыня. Сейчас же это современный мегаполис. Ничего не напоминает о пустыне. Если вы хотите увидеть пустынные пейзажи — отправляйтесь за город. Здесь вас ждёт путешествие по дюнам и барханам бескрайней пустыне на квадроциклах.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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мая
10
мая
11
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Деревня бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости.
Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.

ежедневно с 14:30-21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Катание на квадроциклах(20-30 мин)
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Ужин (фуршет – барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки)
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
Что не входит
  • Алкогольные напитки и кальян
  • Sand board (сэндбординг)
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC,Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 14:30-21:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
  • Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
  • В машине 6-7 гостей.
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel.
  • Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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