Еще несколько десятков лет назад на месте Дубая была пустыня. Сейчас же это современный мегаполис. Ничего не напоминает о пустыне. Если вы хотите увидеть пустынные пейзажи — отправляйтесь за город. Здесь вас ждёт путешествие по дюнам и барханам бескрайней пустыне на квадроциклах.
Описание экскурсииПустыня манит. Многие хотят разгадать её секреты и тайны, насладиться пейзажами бескрайних песков и прочувствовать атмосферу Востока. В Дубае это сделать легко. За городом находится царство пустыни — туда мы и отправимся сегодня! Катание на квадроцикле в пустыне – настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости. Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин. Важно:
- Катание на квадроцикле проходит в зависимости от типа билета — либо в огороженной зоне, либо по открытой пустыне.
- В программе кемпинга: верблюжья прогулка (небольшой круг), роспись хной (небольшой рисунок), танец живота, фаер-шоу и танец Танура. Во время Рамадана танец живота не проводится.
- Sandboard (доска для катания по песку) доступна по предварительному запросу за доплату.
- Алкоголь и кальян — за отдельную плату, по желанию.
- Доплата требуется при трансфере из районов: Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Dubai Motor City.
- Для бронирования с самостоятельным подъездом — предоплата 25%.
- В зимний сезон вечерами в пустыне может быть прохладно — рекомендуем взять тёплую одежду. Важная информация: 1) Выезд на экскурсию «Пустынное Сафари» осуществляется на автомобиле или комфортабельном автобусе, а само катание по барханам проводится на специально подготовленных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol для безопасной езды по пескам. 2) Обратите внимание, что в групповом туре автомобиль рассчитан на 6–7 пассажирских мест, поэтому в групповом туре, в автомобиле, вместе с вами будут находиться и другие туристы. Если же вы цените уединенность, хотите свободно выбирать места в салоне и путешествовать исключительно своей семьей или компанией, рекомендуем выбрать индивидуальный формат экскурсии, где в машине будете только вы и водитель.
- 3) Сафари абсолютно безопасно для гостей с маленькими детьми, поскольку песок в пустыне Lah.
- Bab, где проводят катание на джипе, по консистенции напоминает крахмал и автомобиль совершает плавные маневры по барханам, без резких движений. Сафари ЗАПРЕЩЕНО для гостей при беременности от 2-х недель, болях в спине и проблемах с позвоночником, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4) Русский гид на экскурсии не предусмотрен. Все наши водители англоязычные. Языковой барьер не создаст никаких неудобств, так как формат поездки на сафари максимально прост и понятен. Наш русскоязычный специалист проинформирует вас о всех организационных вопросах заранее, скоординирует по времени выезда, встрече с водителем, деталям маршрута и программе проведения экскурсии. 5) Во время священного месяца Рамадан и других религиозных праздников в культурную программу лагеря вносятся изменения. Танец живота временно исключается из шоу, а также может действовать запрет на продажу алкоголя. Даты проведения Рамадана ежегодно смещаются. 6) Ключевое отличие пакета Стандарт и VIP-пакета заключается в качестве и ассортименте питания, а также уровне кемпинга. 7) Бронируя бюджетный групповой вариант сафари со стандартным ужином в кемпинге, вы получаете лучшее предложение с максимально насыщенной программой — включая трансфер, питание, катание по барханам и развлекательную программу. Пожалуйста, обратите внимание, что это комфортный базовый формат проведения экскурсии без элементов премиального обслуживания. 8) В период новогодних и государственных праздников пустынное сафари является самой популярной экскурсией в ОАЭ, поэтому в пустыне и в кемпингах ожидается максимальный поток туристов и очереди, на которые наша компания повлиять не может. Если для вас критично избежать большого скопления людей, рекомендуем рассмотреть индивидуальное сафари без ужина и шоу-программы с выездом на рассвете, утром, днем или на закате. 9) Кальян и алкогольные напитки в кемпинге предоставляются за дополнительную оплату. 10) Некоторые компании включают опции «бесплатный кальян» и «бесплатная фотография в национальной одежде», однако на практике это означает один кальян на десятки человек или единый гардероб национальной одежды на сотни гостей, что создает очереди и гигиенические неудобства. Мы сознательно отказываемся от подобных формальных бонусов в пользу индивидуального подхода, чтобы вы могли заказать кальян исключительно для себя и провести вечер в действительно приятной комфортной атмосфере. 11) Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма Дубая, полное страховое покрытие всех предоставляемых туристических услуг и собственный автопарк, что гарантирует нашим гостям абсолютную безопасность и высокое качество сервиса. 12) Вы можете полностью оплатить экскурсию или внести предоплату через сайт, перевести денежные средства на карту Сбербанка по курсу обменного пункта в ОАЭ нашему специалисту, либо рассчитаться наличными в USD ($), EURO (€) или AED (дирхам) по курсу на день оплаты. Пожалуйста, отнеситесь к бронированию максимально ответственно и гарантируйте свое присутствие, так как под каждый визит мы заранее оплачиваем ваши места, питание и обслуживание в кемпинге, которые не подлежат отмене в последнюю минуту. 13) Дресс-код для поездки в пустыню абсолютно свободный — ориентируйтесь исключительно на свой комфорт и личные предпочтения. Это могут быть лёгкие брючные костюмы, шорты, джинсы, футболки или летящее платье для красивых и запоминающихся кадров на барханах. Выбирайте открытую обувь, удобные сандалии или шлёпанцы. Песок в пустыне очень мелкий и мягкий, он в любом случае будет попадать в обувь. Настоятельно рекомендуем не надевать белоснежные кроссовки или кеды. Местный песок имеет насыщенный золотисто-красный оттенок и может легко окрасить светлые материалы. Если ваше сафари планируется в зимний сезон — в период с ноября по март, — обязательно возьмите с собой тёплую одежду (куртку / толстовку).
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
Что включено
- Катание по дюнам на внедорожнике (20-25 минут)
- Самостоятельное катание на квадроцикле (огороженная зона или открытая пустыня)
- Шоу-программа и ужин «шведский стол» в кемпинге
- Трансфер из отелей Аджмана, Шарджи и Дубая
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки, кальян и личные расходы
- Аренда сэндборда (5$) и покупка сувениров
- Доплата за трансфер из удалённых районов и апартаментов с самостоятельным подъездом
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- 1 Выезд на экскурсию «Пустынное Сафари» осуществляется на автомобиле или комфортабельном автобусе
- А само катание по барханам проводится на специально подготовленных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol для безопасной езды по пескам. 2 Обратите внимание
- Что в групповом туре автомобиль рассчитан на 6-7 пассажирских мест
- Поэтому в групповом туре
- В автомобиле
- Вместе с вами будут находиться и другие туристы. Если же вы цените уединенность
- Хотите свободно выбирать места в салоне и путешествовать исключительно своей семьей или компанией
- Рекомендуем выбрать индивидуальный формат экскурсии
- Где в машине будете только вы и водитель. 3 Сафари абсолютно безопасно для гостей с маленькими детьми
- Поскольку песок в пустыне LahBab
- Где проводят катание на джипе
- По консистенции напоминает крахмал и автомобиль совершает плавные маневры по барханам
- Без резких движений. Сафари ЗАПРЕЩЕНО для гостей при беременности от 2-х недель
- Болях в спине и проблемах с позвоночником
- В состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4 Русский гид на экскурсии не предусмотрен. Все наши водители англоязычные. Языковой барьер не создаст никаких неудобств
- Так как формат поездки на сафари максимально прост и понятен. Наш русскоязычный специалист проинформирует вас о всех организационных вопросах заранее
- Скоординирует по времени выезда
- Встрече с водителем
- Деталям маршрута и программе проведения экскурсии. 5 Во время священного месяца Рамадан и других религиозных праздников в культурную программу лагеря вносятся изменения. Танец живота временно исключается из шоу
- А также может действовать запрет на продажу алкоголя. Даты проведения Рамадана ежегодно смещаются. 6 Ключевое отличие пакета Стандарт и VIP-пакета заключается в качестве и ассортименте питания
- А также уровне кемпинга. 7 Бронируя бюджетный групповой вариант сафари со стандартным ужином в кемпинге
- Вы получаете лучшее предложение с максимально насыщенной программой - включая трансфер
- Питание
- Катание по барханам и развлекательную программу. Пожалуйста
- Обратите внимание
- Что это комфортный базовый формат проведения экскурсии без элементов премиального обслуживания. 8 В период новогодних и государственных праздников пустынное сафари является самой популярной экскурсией в ОАЭ
- Поэтому в пустыне и в кемпингах ожидается максимальный поток туристов и очереди
- На которые наша компания повлиять не может. Если для вас критично избежать большого скопления людей
- Рекомендуем рассмотреть индивидуальное сафари без ужина и шоу-программы с выездом на рассвете
- Утром
- Днем или на закате. 9 Кальян и алкогольные напитки в кемпинге предоставляются за дополнительную оплату. 10 Некоторые компании включают опции "бесплатный кальян" и "бесплатная фотография в национальной одежде"
- Однако на практике это означает один кальян на десятки человек или единый гардероб национальной одежды на сотни гостей
- Что создает очереди и гигиенические неудобства. Мы сознательно отказываемся от подобных формальных бонусов в пользу индивидуального подхода
- Чтобы вы могли заказать кальян исключительно для себя и провести вечер в действительно приятной комфортной атмосфере. 11 Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма Дубая
- Полное страховое покрытие всех предоставляемых туристических услуг и собственный автопарк
- Что гарантирует нашим гостям абсолютную безопасность и высокое качество сервиса. 12 Вы можете полностью оплатить экскурсию или внести предоплату через сайт
- Перевести денежные средства на карту Сбербанка по курсу обменного пункта в ОАЭ нашему специалисту
- Либо рассчитаться наличными в USD ($)
- EURO (€) или AED (дирхам) по курсу на день оплаты. Пожалуйста
- Отнеситесь к бронированию максимально ответственно и гарантируйте свое присутствие
- Так как под каждый визит мы заранее оплачиваем ваши места
- Питание и обслуживание в кемпинге
- Которые не подлежат отмене в последнюю минуту. 13 Дресс-код для поездки в пустыню абсолютно свободный - ориентируйтесь исключительно на свой комфорт и личные предпочтения. Это могут быть лёгкие брючные костюмы
- Шорты
- Джинсы
- Футболки или летящее платье для красивых и запоминающихся кадров на барханах. Выбирайте открытую обувь
- Удобные сандалии или шлёпанцы. Песок в пустыне очень мелкий и мягкий
- Он в любом случае будет попадать в обувь. Настоятельно рекомендуем не надевать белоснежные кроссовки или кеды. Местный песок имеет насыщенный золотисто-красный оттенок и может легко окрасить светлые материалы. Если ваше сафари планируется в зимний сезон - в период с ноября по март
- Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (куртку / толстовку)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Впечатлений куча, спасибо!!! Советую прям не поскупиться и взять катание на квадроциклах в открытой пустыне - это очень круто и как раз попадает на закат) отдельное спасибо Самиру! Советы туристам
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К
Мы в полном восторге, все понравилось, брали сафари+ квадроциклы- эмоции останутся надолго!) спасибо большое
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D
Все очень понравилось, Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
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Э
Хорошая качественная экскурсия
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В
Хорошая качественная экскурсия
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V
Хорошая качественная экскурсия
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