Предлагаем спокойное сафари без толп и вечерних программ — для тех, кто ценит пространство и эстетику пустыни. Основной акцент сделаем на живописных пейзажах, катании по дюнам на джипах и сэндборде, закате и красивых кадрах. Атмосферным завершением станет пауза с традиционным арабским кофе и финиками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы отправимся в пустыню с красными песками, где дюны тянутся до самого горизонта, а городская суета остаётся далеко позади. Маршрут пролегает по живописным барханам — с подъёмами, спусками и остановками в самых красивых точках. Время в пути в одну сторону — примерно 1 ч 20 мин.

В пустыне вас ждёт катание на джипе по дюнам, короткая прогулка на верблюдах и возможность попробовать сэндбординг. Дополнительный экстрим в виде багги или квадроциклов можно добавить по желанию.

Ближе к закату мы остановимся на вершине бархана, чтобы спокойно понаблюдать, как меняется цвет пустыни, и сделать атмосферные фотографии.

Здесь же устроим паузу с традиционным арабским кофе и финиками — момент тишины, уюта и настоящей пустынной атмосферы.

Организационные детали

С вами будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды. Услуги гида не предусмотрены.

Включено в стоимость

Трансфер из отеля в Аджмане и обратно. Детские кресла — по запросу (нужно сообщить заранее)

Джип-сафари по дюнам на комфортабельных внедорожниках Land Cruiser или Nissan Patrol, которые специально подготовлены для катания по песчаным дюнам

Сэндбординг (катание по песку) и короткое катание на верблюде

Арабский кофе и финики, питьевая вода

Помощь с фото на вашу камеру

Дополнительные расходы (по желанию): катание на багги или квадроциклах — цены по запросу

Ограничения