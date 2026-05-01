Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ

Атмосферное знакомство с красными дюнами: джипы, сэндбординг и арабский кофе с финиками
Предлагаем спокойное сафари без толп и вечерних программ — для тех, кто ценит пространство и эстетику пустыни.

Основной акцент сделаем на живописных пейзажах, катании по дюнам на джипах и сэндборде, закате и красивых кадрах. Атмосферным завершением станет пауза с традиционным арабским кофе и финиками.
Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ

Описание экскурсии

Мы отправимся в пустыню с красными песками, где дюны тянутся до самого горизонта, а городская суета остаётся далеко позади. Маршрут пролегает по живописным барханам — с подъёмами, спусками и остановками в самых красивых точках. Время в пути в одну сторону — примерно 1 ч 20 мин.

В пустыне вас ждёт катание на джипе по дюнам, короткая прогулка на верблюдах и возможность попробовать сэндбординг. Дополнительный экстрим в виде багги или квадроциклов можно добавить по желанию.

Ближе к закату мы остановимся на вершине бархана, чтобы спокойно понаблюдать, как меняется цвет пустыни, и сделать атмосферные фотографии.

Здесь же устроим паузу с традиционным арабским кофе и финиками — момент тишины, уюта и настоящей пустынной атмосферы.

Организационные детали

С вами будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды. Услуги гида не предусмотрены.

Включено в стоимость

  • Трансфер из отеля в Аджмане и обратно. Детские кресла — по запросу (нужно сообщить заранее)
  • Джип-сафари по дюнам на комфортабельных внедорожниках Land Cruiser или Nissan Patrol, которые специально подготовлены для катания по песчаным дюнам
  • Сэндбординг (катание по песку) и короткое катание на верблюде
  • Арабский кофе и финики, питьевая вода
  • Помощь с фото на вашу камеру

Дополнительные расходы (по желанию): катание на багги или квадроциклах — цены по запросу

Ограничения

  • Не рекомендуется детям до 3 лет
  • Не подходит людям с серьёзными проблемами спины, беременным женщинам

в субботу и воскресенье в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аджмане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
и культуру, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю вместе с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые помогают увидеть настоящую жизнь страны и почувствовать её атмосферу. На экскурсиях вас ждут интересные истории, внимание к деталям и ответы на любые вопросы — от повседневной жизни до культурных традиций. Летом мы живём и работаем на Алтае — ещё одном месте, которое искренне любим. Здесь нас вдохновляют горные перевалы, реки, озёра, тишина природы и особая энергия этого региона. Мы проводим авторские программы и показываем Алтай так, чтобы после поездки хотелось вернуться снова. При этом наша команда продолжает круглый год работать и в ОАЭ. Алтай и ОАЭ — это два совершенно разных направления, которые мы очень любим и с удовольствием открываем для путешественников.

