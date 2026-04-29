IMG Worlds of Adventure — это огромный мир комиксов и мультфильмов под одной крышей. Вы окажетесь внутри вселенных IMG Boulevard, Cartoon Network, MARVEL и The Lost Valley.
Полностью крытое кондиционируемое пространство сделает отдых комфортным в любое время года, а масштаб парка позволит провести день насыщенно и максимально интересно.
Полностью крытое кондиционируемое пространство сделает отдых комфортным в любое время года, а масштаб парка позволит провести день насыщенно и максимально интересно.
Описание билета
- Вы проведёте целый день в самом большом крытом парке развлечений в Дубае.
- Побываете в 4 тематических зонах, посвящённых героям Marvel, Cartoon Network и оригинальным вселенным парка.
- Получите неограниченный доступ ко всем аттракционам и американским горкам.
- Испытаете острые ощущения в мрачном лабиринте с привидениями в отеле Haunted Hotel.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — переводом на счёт, минимум за сутки. После оплаты мы отправим билет в течение 10 часов. Он не подлежит обмену и возврату.
- Для детей ростом до 1,05 м. вход бесплатный.
- Дети должны быть в сопровождении взрослых.
- На отдельных аттракционах действуют ограничения по росту. Вход в Haunted Hotel разрешён лицам от 15 лет (для подтверждения возраста могут потребовать удостоверение личности).
- Камера хранения доступна за дополнительную стоимость. Запрещено проносить в парк еду и напитки.
- Парк доступен к посещению лицам с ограниченными способностями.
- Можем организовать индивидуальный трансфер до парка и обратно за доплату. Подробности — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В IMG World of Adventure
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 337 туристов
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.
Входит в следующие категории Дубая
