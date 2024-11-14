Откройте для себя удивительные водные развлечения в Дубае! Если вы ищете острых ощущений и незабываемых впечатлений, наш прокат гидроциклов — это идеальный способ исследовать красоту Персидского залива.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулкиКрасота Персидского залива с воды — что может быть лучше? Скорость, адреналин и великолепные виды — почувствуйте всю магию Дубая с воды! Наденьте спасательный жилет, садитесь за руль и отправляйтесь в захватывающее путешествие по кристально чистым водам, исследуя уникальные уголки побережья. Мы предоставляем первоклассное оборудование и профессиональное сопровождение, чтобы вы могли насладиться безопасными и увлекательными гонками. Наши гидроциклы — это мощные, устойчивые машины, которые регулярно проходят тщательные технические проверки для вашей безопасности и уверенности. Погрузитесь в захватывающий мир водных приключений и откройте для себя Дубай с совершенно новой стороны! Не упустите шанс ощутить весь драйв и восторг от водных развлечений в Дубае. Бронируйте прокат гидроциклов прямо сейчас и подготовьтесь к увлекательной поездке, которую вы запомните на всю жизнь! Ваша безопасность — наш приоритет. Когда вы будете готовы, просто садитесь на свой гидроцикл и отправляйтесь в незабываемое приключение! Наши гидроциклы вместительны и рассчитаны на двоих, так что вы можете пригласить друга без дополнительных затрат — идеальный способ поделиться впечатлениями! На протяжении всей поездки вас будет сопровождать наш опытный инструктор, который покажет вам самые красивые и знаковые места Дубая. Вы будете делать остановки в живописных локациях, чтобы запечатлеть эти моменты на фотографиях и поделиться ими с близкими. У нас есть 2 варианта поездок: 30 минут и 60 минут. Выбирайте удобное для вас время и длительность. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности Emirates или паспорт.
- Каждый гидроцикл рассчитан на двух человек.
- Не допускаются дети до 18 лет, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями. Водитель должен быть старше 18 лет и в хорошей физической форме.
- Рекомендуется бронировать аренду гидроцикла заранее.
- Возьмите с собой полотенце.
Каждый день с 10:00 до 18:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Аренда гидроцикла (30 мин)
|$89
|Аренда гидроцикла (60 мин)
|$165
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж-Халифа
- Бурдж-эль-Араб
- Дубай Марина
- Джумейра Бич Резиденс
- Отель Атлантис
Что включено
- Аренда гидроцикла
- Спасательные жилеты
- Сопровождение инструктора
- Фото и видео, сделанные инструктором
- Шкафчик для хранения вещей
Что не входит в цену
- Трансфер
- Полотенце
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уточняйте после бронирования
Завершение: Зависит от выбранного варианта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности Emirates или паспорт
- Каждый гидроцикл рассчитан на двух человек
- Не допускаются дети до 13 лет, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями
- Рекомендуется бронировать аренду гидроцикла заранее
- Возьмите с собой полотенце
- Водитель должен быть старше 16 лет и в хорошей физической форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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