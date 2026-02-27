Гигантский аквариум в Дубай Молле — это 10 миллионов литров воды, 33 тысячи морских обитателей и 50 метров подводного тоннеля! В самом популярном торговом центре Дубая вы прогуляетесь по «дну океана» среди коралловых рыб, скатов и акул, а также увидите самых разных водных животных.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание билета

Что вы получите

Доступ к феноменальному аквариуму с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите ко входу в Аквариум Дубай Молла и покажите свой билет на экране смартфона

3. Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00

Важная информация

Аквариум находится в торговом центре Дубай Молла в самом центре эмирата

Детям до 2 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: