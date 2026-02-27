Гигантский аквариум в Дубай Молле — это 10 миллионов литров воды, 33 тысячи морских обитателей и 50 метров подводного тоннеля! В самом популярном торговом центре Дубая вы прогуляетесь по «дну океана» среди коралловых рыб, скатов и акул, а также увидите самых разных водных животных.
Описание билета
Что вы получите
Доступ к феноменальному аквариуму с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите ко входу в Аквариум Дубай Молла и покажите свой билет на экране смартфона
3. Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00
Важная информация
- Аквариум находится в торговом центре Дубай Молла в самом центре эмирата
- Детям до 2 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
- Машина на 6 пассажиров:
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
- VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
|Дети до 7 лет
|$55
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аквариума в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
По покупке билетов очень удобно, быстро! Все отлично, вообще никаких пререканий, быстро отправляют на эл. почту! Но сам аквариум не стоит своих денег, если вы нигде в океанариумах до этого не были, то нормально. А если были, то не впечатлит. В тоннеле ещё отражается от стекла, что не очень для фотографий.
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А
Все хорошо. Билеты прислали вовремя. По билетам все прошло хорошо; в любое время и в любой день можно.
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Фирма-организатор сработала отлично: билеты мы получили буквально через полчаса после оплаты. Другое дело, что сам аквариум вряд ли стоит посещения, так как бесплатный вид снаружи, из молла, чуть ли не
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Все прошло великолепно! Рекомендуется для посещения с детьми - они в восторге
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Заказали билеты в океанариум, опл картой, билеты прислали в ватсап, оч удобно 👍Стоимость ниже чем у тур оператора в отеле.
В Океанариум были не первый раз, все как всегда супер) много рыб и акул 🦈) очередей на было)
В Океанариум были не первый раз, все как всегда супер) много рыб и акул 🦈) очередей на было)
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R
Отличное место
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