В мир развлечений – экскурсии в Дубае

Найдено 9 экскурсий в категории «В мир развлечений» в Дубае на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
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    на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы.

    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Очень все понравилось
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Экстрим-сафари на джипах
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Хотела бы сказать большое спасибо за экскурсию. Мы брали билет на смотровую площадку на закате и получили три в одном:
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    увидели Дубай при свете дня, засняли закат и посмотрели шоу фонтанов с высоты… Виды удивительной красоты. Сделали отличные фотографии и сняли видео заката))). Рекомендую посетить смотровую площадку на Бурдж-Халифа. Организатору респект… все четко без проволочек - показали билет, быстро прошли, практически без очередей попали в лифт.

  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
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    Т. к. формула росси как всегда не работает, обед включен, обратно трвнсфер в 19ч. Организация в целом понравилась, рекомендую. Удобно, что можно забронировать из России, с предоплатой части стоимости на сайте, меньше потратите валюты.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
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    что опоздаете к забронированному времени. На входе пришлось постоять мин. 15, т. к достаточно много людей(постоянно подъезжают автобусы с организованными группами). Потрясающий вид с площадки не оставит никого равнодушным. Интересная задумка со стеклянным поло, который сначала матовый, но при попытке наступить на него становится прозрачным. Рекомендую

    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «В мир развлечений»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
  2. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
  3. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
  4. Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
  5. Билеты в парк MotionGate
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "В мир развлечений" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 20 до 565. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «В мир развлечений», 187 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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