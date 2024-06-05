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Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ААнна30 мая 2024Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
- ЕЕлена29 мая 2024Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
- ЮЮлия28 мая 2024Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
- ЮЮлия25 мая 2024Очень все понравилось
- ООльга24 мая 2024Все понравилось
- ООльга15 мая 2024Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Хотела бы сказать большое спасибо за экскурсию. Мы брали билет на смотровую площадку на закате и получили три в одном:
- ДДенис13 мая 2024Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
- ННаталья13 мая 2024Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «В мир развлечений»
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