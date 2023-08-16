ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Крупнейший крытый кондиционируемый парк развлечений в мире порадует посетителей любых возрастов и прекрасно подойдёт для семейного отдыха. В четырёх тематических зонах к вашим услугам затерянный мир динозавров, супергерои вселенной Marvel, миры Cartoon Network, а также зоны отдыха с кинотеатрами, кафе, магазинами и многое другое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Что вы получите

Трансфер и проход на территорию парка IMG Worlds of Adventure со следующими зонами:

Marvel, где собраны все любимые супергерои и обустроен стереоскопический театр

Cartoon Network с эксклюзивными аттракционами, 5D-кинотеатром, гигантским магазином Ben 10

The IMG Boulevard — множество необычных аттракционов, включая «Отель с призраками», кафе и сувенирные магазины, живые шоу и интерактивные развлечения

The Lost Valley — Dinosaur Adventure — эксклюзивная зона, созданная специально под этот проект, с 69 уникальными анимированными динозаврами и скоростной горкой Velociraptor, самой высокой и быстрой в Дубае

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости

2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения

3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне

2. В указанный день подойдите к турникетам парка IMG Worlds of Adventure и покажите свой билет на экране смартфона

3. Парк работает ежедневно с 12.00 до 22:00

4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация