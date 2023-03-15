ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Билет в IMG Worlds of Adventure

Море развлечений в одном из лучших парков аттракционов ОАЭ

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Крупнейший крытый кондиционируемый парк развлечений в мире порадует посетителей любых возрастов и прекрасно подойдёт для семейного отдыха.

В четырёх тематических зонах к вашим услугам затерянный мир динозавров, супергерои вселенной Marvel, миры Cartoon Network, а также зоны отдыха с кинотеатрами, кафе, магазинами и многое другое.
Билет в IMG Worlds of Adventure
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Проход на территорию парка IMG Worlds of Adventure со следующими зонами:

  • Marvel, где собраны все любимые супергерои и обустроен стереоскопический театр
  • Cartoon Network с эксклюзивными аттракционами, 5D-кинотеатром, гигантским магазином Ben 10
  • The IMG Boulevard — множество необычных аттракционов, включая «Отель с призраками», кафе и сувенирные магазины, живые шоу и интерактивные развлечения
  • The Lost Valley — Dinosaur Adventure — эксклюзивная зона, созданная специально под этот проект, с 69 уникальными анимированными динозаврами и скоростной горкой Velociraptor, самой высокой и быстрой в Дубае

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам парка IMG Worlds of Adventure и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает ежедневно с 12.00 до 22:00
4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
  • Трансфер не включен в билет
  • Дресс-код спортивный, обувь, хорошо фиксирующаяся на ноге
  • На территории множество кафе, ресторанов и закусочных с приемлемыми ценами, работает Wi-Fi
  • Поскольку парк крытый, в нём достаточно комфортно даже в жаркий сезон

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк IMG Worlds of Adventure
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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