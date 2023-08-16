ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

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Трансфер в IMG Worlds of Adventure + билет

Добраться до одного из лучших парков аттракционов ОАЭ и получить море впечатлений
Крупнейший крытый кондиционируемый парк развлечений в мире порадует посетителей любых возрастов и прекрасно подойдёт для семейного отдыха.

В четырёх тематических зонах к вашим услугам затерянный мир динозавров, супергерои вселенной Marvel, миры Cartoon Network, а также зоны отдыха с кинотеатрами, кафе, магазинами и многое другое.
5
1 отзыв
Трансфер в IMG Worlds of Adventure + билет

Описание трансфер

Что вы получите

Трансфер и проход на территорию парка IMG Worlds of Adventure со следующими зонами:

  • Marvel, где собраны все любимые супергерои и обустроен стереоскопический театр
  • Cartoon Network с эксклюзивными аттракционами, 5D-кинотеатром, гигантским магазином Ben 10
  • The IMG Boulevard — множество необычных аттракционов, включая «Отель с призраками», кафе и сувенирные магазины, живые шоу и интерактивные развлечения
  • The Lost Valley — Dinosaur Adventure — эксклюзивная зона, созданная специально под этот проект, с 69 уникальными анимированными динозаврами и скоростной горкой Velociraptor, самой высокой и быстрой в Дубае

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам парка IMG Worlds of Adventure и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает ежедневно с 12.00 до 22:00
4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
  • В стоимость включён трансфер в одну сторону
  • Дресс-код спортивный, обувь, хорошо фиксирующаяся на ноге
  • На территории множество кафе, ресторанов и закусочных с приемлемыми ценами, работает Wi-Fi
  • Поскольку парк крытый, в нём достаточно комфортно даже в жаркий сезон

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Стандартный билет$105
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Надежда
Все прошло супер!!!
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