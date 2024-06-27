Экскурсии выходного дня в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дубае на русском языке, цены от $18, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
68$55 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
$18 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Динара
    27 июня 2024
    Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня
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    получился индивидуальный тур,видно,что Амин любит эту страну, приятно было пообщаться с грамотным экскурсоводом… спокойно,без суеты и разводов. Заранее оговорили весь маршрут, время пролетело незаметно. Рекомендую.

    Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
  • S
    Sankov
    22 июня 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Выражаем огромную благодарность нашему гиду Бахтияру! Прекрасно организованная экскурсия позволила нам очень интересно провести день. Наша поездка началась в точно оговоренное время.
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    Бахтияр приехал за нами в отель на комфортном автомобиле, обеспечил каждого водой и мы поехали. Первая наша остановка была в очень интересном месте, которое знает далеко не каждый, называется Last Exit. Очень аутентичное место, рекомендуем! Впереди нас ждал Абу-Даби. Время в дороге прошло не заметно и интересно. Бахтияр отличный рассказчик, мы узнали много увлекательных фактов. Побывали в Отеле Эмирейтс Палас, в Президентском дворце и Мечети Шейха Зайда. Бахтияр очень быстро организовал нам посещение Президентского дворца и Мечети. В Мечети предложил дочке абайю, так как даже с рукавом в три четверти не пустили. В оговоренное время мы встречались и ехали дальше. Очень хорошо, что маршрут можно корректировать по ходу. Мы решили сначала пройти все экскурсии, а потом поехали на рыбный рынок, где мы смогли насладиться морскими деликатесами в рыбном ресторане. Блюда оказались такие большие, что некоторые блюда нам отдали с собой, всё аккуратно упаковав. На десерт мы оставили посещение рынка фиников. Бахтияр нам рассказал чем одни финики отличаются от других, что бы мы могли определиться с выбором. Их такое разнообразие, что самостоятельно это сделать не просто! Вот так замечательно прошел наш день в компании с интересным и хорошим человеком! Благодарим и всем рекомендуем Бахтияра, как вашего гида по ОАЭ!

    Выражаем огромную благодарность нашему гиду Бахтияру!Выражаем огромную благодарность нашему гиду Бахтияру!Выражаем огромную благодарность нашему гиду Бахтияру!
  • А
    Александр
    12 июня 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Отличная поездка, все понравилось.
    Отличная поездка, все понравилосьОтличная поездка, все понравилось
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Нам с сыном очень понравилось
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Дорогие организаторы экскурсий и гид Бахтияр! Хочу выразить свою искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию «Блистательный Абу-Даби», которую вы провели для меня.
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    Ваш профессионализм, внимание к деталям и умение заинтересовать аудиторию сделали это путешествие поистине незабываемым. Я был приятно удивлён уровнем комфорта автомобиля, который вы предоставили для нашей поездки. Это позволило нам насладиться красотами Абу-Даби и посетить множество интересных мест, даже несмотря на то, что экскурсия проходила в мае, когда часть достопримечательностей была закрыта. Гид Бахтияр оказался настоящим знатоком своего дела. Он не только прекрасно знал историю и культуру ОАЭ, но и умел находить подход к каждому клиенту. Благодаря его рекомендациям мы также посетили резиденцию президента, которая произвела на меня огромное впечатление. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с ОАЭ, обратиться к этим ребятам. Уверена, что они предложат вам интересные маршруты и незабываемые впечатления. Спасибо ещё раз за всё! Желаю вам успехов в вашей работе и надеюсь на новые встречи!

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию
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    Амин. группа была малочисленная в количестве одного человека, я бы назвала формат индивидуальным)))Предусмотрительный Амин захватил свою жену Лолу, она устраивала мне фотосессии на фото-стопах, за что отдельно благодарна)Амин много рассказал интересных фактов, как из личного опыта, а проживает он не менее 10лет уже ОАЭ,так и исторических. Спасибо большое за открытие нового Дубаи, обязательно посоветую эту экскурсию своим знакомым и друзьям.

    Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованномуОдин день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованномуОдин день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном лице. Когда все гиды
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    отменили нам экскурсии- Амин не побоялся через два дня после ливня и заводнения приехать за нами в Шардж, об’езжая перекрытые и затопленные дороги. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все запланированные локации мы смогли посетить. Встретили закат на Sky Views, полюбовались потрясающим видом на город и башню Бурдж-Халиф в ночной иллюминации, танцующие фонтаны с высоты выглядят по неземному сказочно! Вкусно поужинали в секретном месте в Дубай Молле;) и вишенкой вечера был танец фонтана под мурашки и музыку «Time To Say Goodbye» Sarah Brightman & Андреа Бочелли ❤️ PS:В мини-группе мы были вдвоем с племянницей и считаем такой формат идеальным!!! Рекомендуем индивидуальные экскурсии у Амина 🔥

    Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном
  • N
    Nikita
    14 апреля 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все прошло отлично, спасибо!
  • А
    Антон
    11 апреля 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все прошло хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
  2. Блистательный Абу-Даби
  3. Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 255 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 111 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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