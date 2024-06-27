1 чел.
По популярности
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
68$55 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
$18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДинара27 июня 2024Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня
- SSankov22 июня 2024Выражаем огромную благодарность нашему гиду Бахтияру! Прекрасно организованная экскурсия позволила нам очень интересно провести день. Наша поездка началась в точно оговоренное время.
- ААлександр12 июня 2024Отличная поездка, все понравилось.
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ДДарья29 мая 2024Дорогие организаторы экскурсий и гид Бахтияр! Хочу выразить свою искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию «Блистательный Абу-Даби», которую вы провели для меня.
- ЮЮлия16 мая 2024Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию
- ННаталья20 апреля 2024Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном лице. Когда все гиды
- NNikita14 апреля 2024Все прошло отлично, спасибо!
- ААнтон11 апреля 2024Все прошло хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На выходные»
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