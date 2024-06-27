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Бахтияр приехал за нами в отель на комфортном автомобиле, обеспечил каждого водой и мы поехали. Первая наша остановка была в очень интересном месте, которое знает далеко не каждый, называется Last Exit. Очень аутентичное место, рекомендуем! Впереди нас ждал Абу-Даби. Время в дороге прошло не заметно и интересно. Бахтияр отличный рассказчик, мы узнали много увлекательных фактов. Побывали в Отеле Эмирейтс Палас, в Президентском дворце и Мечети Шейха Зайда. Бахтияр очень быстро организовал нам посещение Президентского дворца и Мечети. В Мечети предложил дочке абайю, так как даже с рукавом в три четверти не пустили. В оговоренное время мы встречались и ехали дальше. Очень хорошо, что маршрут можно корректировать по ходу. Мы решили сначала пройти все экскурсии, а потом поехали на рыбный рынок, где мы смогли насладиться морскими деликатесами в рыбном ресторане. Блюда оказались такие большие, что некоторые блюда нам отдали с собой, всё аккуратно упаковав. На десерт мы оставили посещение рынка фиников. Бахтияр нам рассказал чем одни финики отличаются от других, что бы мы могли определиться с выбором. Их такое разнообразие, что самостоятельно это сделать не просто! Вот так замечательно прошел наш день в компании с интересным и хорошим человеком! Благодарим и всем рекомендуем Бахтияра, как вашего гида по ОАЭ!