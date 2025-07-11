Откройте тайны Атлантиды в аквариуме The Lost Chambers.
Вас ждёт погружение с аквалангом в окружении рифовых акул, скатов и бесчисленных стай экзотических рыб. Под руководством инструктора вы попадёте в мир древних руин и волшебного подводного света.
Описание водной прогулкиПогружение в сердце Атлантиды По прибытии в Atlantis Dubai вы отправитесь в аквариум «The Lost Chambers», где вас встретит инструктор и подготовит к захватывающему погружению. После короткого инструктажа по технике безопасности начнётся ваше подводное путешествие в лагуне «Ambassador». Температура воды держится на уровне 22–25 °C, а внимание инструктора полностью ваше — соотношение гостей и тренеров составляет 1 к 1. Под руководством профессионала вы исследуете арки, руины и тайные уголки огромного аквариума, оформленного в стиле затерянной Атлантиды. Для всех, кто мечтает о море Это погружение идеально подойдёт и для начинающих, и для сертифицированных дайверов. Вас ждёт встреча с гигантскими скатами, рифовыми акулами и яркими морскими стаями — приключение, которое оставит незабываемые впечатления. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник.
- Не подходит для: детей до 10 лет, не умеющих плавать, людей с хроническими заболеваниями.
- Родитель или законный опекун должен присутствовать и дать письменное согласие для несовершеннолетних.
- При любых проблемах со здоровьем нужна медицинская справка.
- За 24 часа до погружения — отказ от алкоголя и безрецептурных лекарств.
- После дайвинга избегайте подъёмов на большие высоты (например, Бурдж-Халифа) минимум 12 часов, при нескольких погружениях — не менее 18 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный инструктор по дайвингу
- Снаряжение
- Гидрокостюм
- Полотенце
- Медицинская документация, буклет DSD и отказ от ответственности
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Савва
11 июл 2025
Прекрасные инструкторы и очень весёлое впечатление! Обязательно вернулся бы снова
М
Максим
28 июл 2024
Отличный опыт! Мой гид Магди был очень профессионален. Он провёл меня по всем известным уголкам, и я даже не думал, что смогу увидеть столько разных рыб за одно погружение — это было как сон! Магди помог сделать фото и видео со всеми ними. Настоятельно рекомендую всем, кто приезжает в «Атлантис».
Д
Дария
22 мар 2024
Потрясающий опыт! Моему сыну и мне всё очень понравилось. Гиды были замечательные — уделяли особое внимание сыну, у которого не было опыта, и помогли ему почувствовать себя уверенно. Очень рекомендуем! Мы обязательно посоветуем это всем, кто приезжает в Дубай.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Завтра в 08:00
9 дек в 08:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Дубаю
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
9 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
10 дек в 13:45
$50 за человека