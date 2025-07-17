Изысканный ужин в ресторане 20four Побалуйте себя комплексным меню из трёх блюд, включающим разнообразные блюда мировой кухни. Каждый вкус порадует и удивит своими сочетаниями и качеством приготовления. Отдых в Fluid Beach Club Всего в двух минутах от ресторана находится пляжный клуб Fluid с отличным бассейном и частным пляжем. Здесь вы можете расслабиться у воды или на песчаном берегу, наслаждаясь фантастическим видом на Дубай. Идеальный день на The Palm Сочетание вкусной еды и комфортной расслабляющей атмосферы сделают ваш день на The Palm незабываемым. Проведите время в гармонии с собой и природой, наслаждаясь каждой минутой. Важная информация:

Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальники.