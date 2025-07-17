Побалуйте себя изысканным ужином из трёх блюд в ресторане 20four в Wyndham Residences of the Palm.
После вкусного ужина всего в двух минутах от ресторана расположится Fluid Beach Club с бассейном и частным пляжем. Идеальное место для отдыха с фантастическим видом на Дубай.
Описание экскурсии
Изысканный ужин в ресторане 20four Побалуйте себя комплексным меню из трёх блюд, включающим разнообразные блюда мировой кухни. Каждый вкус порадует и удивит своими сочетаниями и качеством приготовления. Отдых в Fluid Beach Club Всего в двух минутах от ресторана находится пляжный клуб Fluid с отличным бассейном и частным пляжем. Здесь вы можете расслабиться у воды или на песчаном берегу, наслаждаясь фантастическим видом на Дубай. Идеальный день на The Palm Сочетание вкусной еды и комфортной расслабляющей атмосферы сделают ваш день на The Palm незабываемым. Проведите время в гармонии с собой и природой, наслаждаясь каждой минутой. Важная информация:
Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальники.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комплексное меню из трёх блюд в ресторане 20four
- Доступ в пляжный клуб Fluid Beach Club
Что не входит в цену
- Дополнительные блюда и напитки
Место начала и завершения?
44C6+586 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки
- Купальники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
17 июл 2025
Мне очень понравилось! Еда была вкусной, а пляжный клуб просто отличный!
А
Агния
6 фев 2025
Еда была отличной
К
Ксения
27 мая 2024
Отличный выбор ресторана! Жаль, что мы поздно пришли к бассейну и не было свободных шезлонгов. Еда была восхитительной, а управляющий и официантка — очень дружелюбные и внимательные. С удовольствием вернёмся снова
