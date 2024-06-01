1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Билеты
1.5 часа
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей Будущего
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
$42 за билет
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ССветлана29 мая 2024Детям я думаю было бы интересно. Мы были вдвоем с мужем, не очень нам понравилось.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
- JJelena27 мая 2024Огромное спасибо Максиму за отличную экскурсию по Дубаю! Очень интересно и насыщенно. Посмотрели всё, что хотели, все колоритные места. Очень
- ММаргарита27 мая 2024Удобный способ покупки билетов в Музей Будущего, т. к. на официальном сайте не проходит оплата с банковской карты, даже с
- ВВалерий25 мая 2024Эффектно. Красиво. Особенно впечатлил говорящий робот
- ААлексей25 мая 2024Здравствуйте. Заказывали экскурсию "1 день в Дубае + катание на монорельсе". Подойдёт путешественникам, как общая обзорная экскурсия по Дубаю с
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
- ААнастасия21 мая 2024Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музей Будущего»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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