Музей Будущего – экскурсии в Дубае

Найдено 20 экскурсий в категории «Музей Будущего» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Билеты в Музей будущего в Дубае
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
24 отзыва
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Билеты в Музей Будущего
Билеты
2 часа
120 отзывов
Билеты в Музей Будущего
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
$42 за билет
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
🚗 На машине
🛥 На яхте
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Ночной Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Билеты в Музей Будущего
    Детям я думаю было бы интересно. Мы были вдвоем с мужем, не очень нам понравилось.
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места
  • J
    Jelena
    27 мая 2024
    От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
    Огромное спасибо Максиму за отличную экскурсию по Дубаю! Очень интересно и насыщенно. Посмотрели всё, что хотели, все колоритные места. Очень
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    понравилось, что увидели и старый, и новый Дубай. Узнали много нового для себя, много интересных фактов. В общем экскурсией довольны, замечательно провели время👍

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Билеты в Музей Будущего
    Удобный способ покупки билетов в Музей Будущего, т. к. на официальном сайте не проходит оплата с банковской карты, даже с
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    турецкой, выдаёт ошибку. В Спутнике купили билеты с русской карты без проблем, единственное конвертация по не очень выгодному курсу. Сам Музей Будущего не сильно впечатлил. По моим личным ощущениям, музей Будущего соответствовал бы своему названию лет 10 назад. Сейчас уже не особо удивляет, хотелось бы увидеть более продвинутые и "диковинные" технологии.

  • В
    Валерий
    25 мая 2024
    Билеты в Музей будущего в Дубае
    Эффектно. Красиво. Особенно впечатлил говорящий робот
  • А
    Алексей
    25 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Здравствуйте. Заказывали экскурсию "1 день в Дубае + катание на монорельсе". Подойдёт путешественникам, как общая обзорная экскурсия по Дубаю с
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    посещением JBR. По сути это индивидуальная экскурсия, где учитываются Ваши предпочтения (по нашей просьбе нас завезли в магазин Day by day, где можно было недорого купить сувениры и сладости). Азиз прекрасный рассказчик, который умело вовлекает Вас в историю ОАЭ, Вам хочется задавать вопросы и узнавать все больше и больше! Например, он поделился с нами, что некоторую информацию он подчерпнул из книги шейха Мохаммеда "Моя история". Мы заинтересовались и приобрели эту книгу на русском в старом городе на базаре. В итоге рекомендуем обращаться и заказывать экскурсии у Азиза. Спасибо ему!!!

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
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    которых было не мало) было много надежд на данную экскурсию, и они не просто сбылись, а превзошли все ожидания! Мы просто в восторге! Гид Гарник создавал непередаваемую атмосферу, без которой экскурсия не была бы настолько классной! Он спокойно относился к нашим многочисленным просьбам «сфоткай, сфоткай»)) Фотографии и видео получились просто улет! За цену экскурсии мы получили: куча фотографий и видео, катание на шикарном кабриолете, очень интересного собеседника, и что самое главное, незабываемые эмоции, которые останутся в памяти до конца жизни!)) это факт! Спасибо вам, что делаете то, чего больше никто не делает!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музей Будущего»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  2. Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
  3. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  4. Билеты в Музей будущего в Дубае
  5. Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Музей Будущего" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 42 до 375 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «Музей Будущего», 374 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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