Дубай - город контрастов: Старый и Новый

На экскурсии по Дубаю вы увидите все самое важное, чтобы с уверенностью сказать друзьям: «Я видел...

На экскурсии по Дубаю вы увидите все самое важное, чтобы с уверенностью сказать друзьям: «Я видел самый роскошный, современный и величественный город в мире»! В Старом Дубае мы посетим рынок специй и тканей и покатаемся на лодке по живописному рукотворному каналу.

А в Новом нас ждет обширный тур по всемирно известным достопримечательностям.
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Дубай - город контрастов: Старый и Новый
Дубай - город контрастов: Старый и Новый

Что вы увидите 🤩

  • Золотой рынок
  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Мадинат Джумейра Сук
  • Пальм Джумейра
  • Дубай Марина
  • Bluewaters
  • Шейх Заед Роуд
  • Медиа Сити, районы ЖЛТ, деревня знаний, Джумейра
  • Виллы шейхов
Старый Дубай
Мы посетим рынок специй и тканей, золотой рынок, покатаемся на лодке по живописному рукотворному каналу. На рынке можно приобрести национальные сувениры: финики, пашмины, мыло, специи, шарфы и многие другие недорогие вещи, которые будут вам напоминать об отдыхе. Также здесь можно купить одежду, предметы старины, косметику.

В Новом Дубае вы увидите:

  • Отель Бурдж-аль-Араб — знаменитый «Парус», построенный на искусственном острове. Он считается одним из самых роскошных в мире, потому что общая смета его возведения превышает 1 000 000 000 долларов, а в отделке интерьера используется сусальное золото.
  • Мадинат Джумейра Сук — один из старейших рынков. Он простирается вдоль красивейшего канала с многочисленными пешеходными мостиками. Здесь расположено множество современных бутиков, гармонично соседствующих с лавками торговцев сувенирами;
  • Пальм Джумейра — любимый многими туристами фотостоп на фоне великолепного отеля «Атлантис». Он тоже расположен на искусственно созданном острове с великолепной флорой, в которой буквально утопает эта часть города;
  • Дубай Марина — самый дорогой район города. Здесь мы прогуляемся вдоль главной его улицы, на которой расположены шикарные рестораны, уютные кафе, есть множество оазисов для отдыха в тени;
  • Bluewaters — фостостоп на острове с огромным колесом обозрения (пока не работает);
  • Шейх Заед Роуд — великолепная магистраль с удивительной высоты небоскребами, Дубайским центром всемирной торговли, башнями-близнецами;
  • Медиа Сити, районы ЖЛТ, деревня знаний, Джумейра;
  • Виллы шейхов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$440

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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