Старый Дубай
Мы посетим рынок специй и тканей, золотой рынок, покатаемся на лодке по живописному рукотворному каналу. На рынке можно приобрести национальные сувениры: финики, пашмины, мыло, специи, шарфы и многие другие недорогие вещи, которые будут вам напоминать об отдыхе. Также здесь можно купить одежду, предметы старины, косметику.
В Новом Дубае вы увидите:
- Отель Бурдж-аль-Араб — знаменитый «Парус», построенный на искусственном острове. Он считается одним из самых роскошных в мире, потому что общая смета его возведения превышает 1 000 000 000 долларов, а в отделке интерьера используется сусальное золото.
- Мадинат Джумейра Сук — один из старейших рынков. Он простирается вдоль красивейшего канала с многочисленными пешеходными мостиками. Здесь расположено множество современных бутиков, гармонично соседствующих с лавками торговцев сувенирами;
- Пальм Джумейра — любимый многими туристами фотостоп на фоне великолепного отеля «Атлантис». Он тоже расположен на искусственно созданном острове с великолепной флорой, в которой буквально утопает эта часть города;
- Дубай Марина — самый дорогой район города. Здесь мы прогуляемся вдоль главной его улицы, на которой расположены шикарные рестораны, уютные кафе, есть множество оазисов для отдыха в тени;
- Bluewaters — фостостоп на острове с огромным колесом обозрения (пока не работает);
- Шейх Заед Роуд — великолепная магистраль с удивительной высоты небоскребами, Дубайским центром всемирной торговли, башнями-близнецами;
- Медиа Сити, районы ЖЛТ, деревня знаний, Джумейра;
- Виллы шейхов.