На экскурсии по Дубаю вы увидите все самое важное, чтобы с уверенностью сказать друзьям: «Я видел самый роскошный, современный и величественный город в мире»! В Старом Дубае мы посетим рынок специй и тканей и покатаемся на лодке по живописному рукотворному каналу.



А в Новом нас ждет обширный тур по всемирно известным достопримечательностям.