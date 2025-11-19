Дубай — это город, где мечты сбываются, и яхтенная прогулка является отличным способом насладиться его великолепием.
Групповая яхтенная прогулка позволяет избежать забот о маршруте и делит стоимость между участниками, создавая возможность для общения и новых знакомств. Эта «Дубайская сказка» станет яркой страницей в вашей книге незабываемых воспоминаний.
Описание водной прогулкиЯхтенная Прогулка в Дубае: Погружение в Великолепие Дубай — это город, где мечты сбываются, и его великолепие, стиль и экстравагантность создают уникальную атмосферу. Одной из лучших возможностей насладиться этим великолепием является яхтенная прогулка. Групповая прогулка на яхте предлагает множество преимуществ: вам не нужно беспокоиться о планировании маршрута, так как все организовано профессионалами, а стоимость распределяется между участниками, что делает её более экономичной. На борту шикарной яхты вы сможете познакомиться с единомышленниками, обменяться впечатлениями и создать новые связи, а общая атмосфера на борту пронизана энергией и радостью. Эта «Дубайская сказка» станет яркой страницей в книге ваших незабываемых воспоминаний о путешествии. Важная информация: Предоплата 100% оплачиваете организатору на карту. Не оплачивайте предоплату на сайте,только организатору, после подтверждения заказа с вами свяжется организатор и все вам объяснит. Можно с детьми. Маршрут и все остальное оговаривается заранее. Есть на выбор несколько маршрутов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время поездки вы увидите: пляж JBR
- Элитный район Blue Waters с самый большим колесом обозрения в мире Ain Dubai
- Остров в виде пальмы Palm Jumeirah и роскошные отели Atlantis и Atlantis The Royal
- Небоскреб в виде спирали Cayan Tower и канал Дубай Марина окруженный небоскребами
Место начала и завершения?
Дубай марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Предоплата 100% оплачиваете организатору на карту. Не оплачивайте предоплату на сайте
- Только организатору
- После подтверждения заказа с вами свяжется организатор и все вам объяснит. Можно с детьми. Маршрут и все остальное оговаривается заранее. Есть на выбор несколько маршрутов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
