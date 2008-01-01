Морская VIP-прогулка на яхте

Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом

Приглашаем в индивидуальный морской круиз с пятизвездочным сервисом на борту! Мы проплывем по каналу через элитный район Дубай Марина и выйдем в Персидский залив, где вы сможете искупаться.

Обогнем знаменитый Пальмовый остров, увидим отель Бурдж-эль-Араб и архипелаг Мир.

Вы отдохнете, увидите Дубай с нового ракурса и получите заряд положительных эмоций.
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте

Что вас ожидает

Пальмовый остров, отель-парус и архипелаг Мир

Мы проплывем вокруг искусственного Пальмового острова и оценим 11-километровый волнорез в форме полумесяца, защищающий насыпную сушу от размывания. А также посмотрим с воды на знаменитый отель Бурдж-эль-Араб, построенный в виде паруса. После чего возьмем курс на архипелаг Мир — группу из 300 искусственных островов, которыми владеют крупные компании, знаменитости и бизнесмены.

Отдых мечты

На яхте всё будет располагать к комфортному и безмятежному отдыху. Вас будет сопровождать опытный русскоговорящий капитан, в вашем распоряжении будут комфортные каюты с душем и туалетом. Мы остановимся для купания в самых живописных местах Персидского залива, угостим вас прохладительными напитками и сделаем всё, чтобы прогулка прошла на высшем уровне.

Организационные детали

  • На яхте будете только вы и ваша компания
  • Прохладительные напитки включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на причале Марина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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