Что вас ожидает

Пальмовый остров, отель-парус и архипелаг Мир

Мы проплывем вокруг искусственного Пальмового острова и оценим 11-километровый волнорез в форме полумесяца, защищающий насыпную сушу от размывания. А также посмотрим с воды на знаменитый отель Бурдж-эль-Араб, построенный в виде паруса. После чего возьмем курс на архипелаг Мир — группу из 300 искусственных островов, которыми владеют крупные компании, знаменитости и бизнесмены.

Отдых мечты

На яхте всё будет располагать к комфортному и безмятежному отдыху. Вас будет сопровождать опытный русскоговорящий капитан, в вашем распоряжении будут комфортные каюты с душем и туалетом. Мы остановимся для купания в самых живописных местах Персидского залива, угостим вас прохладительными напитками и сделаем всё, чтобы прогулка прошла на высшем уровне.

Организационные детали