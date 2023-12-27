Автомобильная. Вместимость: 3 пассажира. Для маленьких пассажиров мы устанавливаем авто кресло. Экскурсия возможна на русском или английском языке.
Что вас ожидает:
- Бурдж Аль Араб
- Атлантис
- Бурдж Халифа
- Дубай Марина
Описание
С ветерком проехать по самым знаменитым местам Дубая!
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу…
Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту!
Сидя в спортивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Бурдж Аль Араб в виде паруса и Атлантис на искусственном острове в виде пальмы. Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и прокатитесь по шикарным районам и шоссе с многочисленными небоскрёбами, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае от профессионального гида. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самые главные достопримечательности Дубая и символы Объединённых Арабских Эмиратов.
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу…
Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту!
Сидя в спортивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Бурдж Аль Араб в виде паруса и Атлантис на искусственном острове в виде пальмы. Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и прокатитесь по шикарным районам и шоссе с многочисленными небоскрёбами, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае от профессионального гида. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самые главные достопримечательности Дубая и символы Объединённых Арабских Эмиратов.
Программа
- Бурдж Аль Араб (Парус), снаружи.
- Восточная Венеция.
- Насыпной остров Пальма.
- Атлантис, снаружи.
- Дубай Марина.
- Самое высокое здание Бурдж Халифа, снаружи.
- Фонтаны, если экскурсия вечером.
- Главное шоссе города Шейх Заед.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле (Дубай) Лицензированный гид и водитель Питьевая вода
- Что не входит
- Встреча в отдалённых районах Дубая (Jebel Ali, Deira Islands, Dubai Parks & Resorts и др.) за дополнительную плату – 220 AED / 60$
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, 16:00, 21:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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