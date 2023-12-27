Описание

С ветерком проехать по самым знаменитым местам Дубая!

Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу…

Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту!

Сидя в спортивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Бурдж Аль Араб в виде паруса и Атлантис на искусственном острове в виде пальмы. Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и прокатитесь по шикарным районам и шоссе с многочисленными небоскрёбами, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае от профессионального гида. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самые главные достопримечательности Дубая и символы Объединённых Арабских Эмиратов.

