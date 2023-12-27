Экскурсия по Дубаю на кабриолете

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Автомобильная. Вместимость: 3 пассажира. Для маленьких пассажиров мы устанавливаем авто кресло. Экскурсия возможна на русском или английском языке.
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
Экскурсия по Дубаю на кабриолете

Что вас ожидает:

  • Бурдж Аль Араб
  • Атлантис
  • Бурдж Халифа
  • Дубай Марина

Описание

С ветерком проехать по самым знаменитым местам Дубая!
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу…
Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту!
Сидя в спортивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Бурдж Аль Араб в виде паруса и Атлантис на искусственном острове в виде пальмы. Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и прокатитесь по шикарным районам и шоссе с многочисленными небоскрёбами, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае от профессионального гида. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самые главные достопримечательности Дубая и символы Объединённых Арабских Эмиратов.

Программа

  • Бурдж Аль Араб (Парус), снаружи.
  • Восточная Венеция.
  • Насыпной остров Пальма.
  • Атлантис, снаружи.
  • Дубай Марина.
  • Самое высокое здание Бурдж Халифа, снаружи.
  • Фонтаны, если экскурсия вечером.
  • Главное шоссе города Шейх Заед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле (Дубай) Лицензированный гид и водитель Питьевая вода
Что не входит
  • Встреча в отдалённых районах Дубая (Jebel Ali, Deira Islands, Dubai Parks & Resorts и др.) за дополнительную плату – 220 AED / 60$
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 16:00, 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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