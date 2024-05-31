Прокатитесь по Дубаю на кабриолете

Найдено 10 экскурсий в категории «На кабриолете» в Дубае на русском языке, цены от $240, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«А прямо у его дверей будет стоять роскошный кабриолет»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
102 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
«Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Прогулка по Дубаю на кабриолете
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Начало: Ваш отель (Дубай)
«Что вас ожидает: Дубай в новом формате Если вы хотите получить еще больше ощущений от своей поездки в Дубай, то я предлагаю вам присоединиться к нам на увлекательную экскурсию на кабриолете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 3 чел.
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Наша экскурсия поможет исполнить такую мечту»
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
«Почувствуйте себя настоящей VIP-персоной с нашей эксклюзивной экскурсией на кабриолете»
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Прогулка на кабриолете в Дубае
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
«Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«На кабриолете Ford Mustang вы с ветерком прокатитесь по центральной магистрали с многочисленными небоскрёбами, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 21:00
$350 за экскурсию
Ночной Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входят поездка на кабриолете и услуги гида»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
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    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • Л
    Лика
    27 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
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    время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!

    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
  • К
    Катя
    24 мая 2024
    Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
    Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
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    предложения выглядят одинаково и не понятно в чём разница, но во время нашей экскурсии мы встретили и другие кабриолеты, и наш среди них был самый привлекательный и блестящий! Когда машина только подъехала, даже колёса были чем-то натёрты до блеска! Чувствуется внимание к деталям: водичка для каждого, сувенир для ребёнка, резинки для волос. Гидом у нас была Алёна. Невероятно приятная девушка. Я была поражена, откуда у неё столько знаний. Оказывается, она специально училась на гида в Дубае, не просто водитель, а кладезь полезной информации! Очень удобно, что экскурсия проходит с микрофоном и всё отлично слышно и на задних сиденьях. А какие Алёна нам сделала фото и видео, это вообще отдельная тема! Благодарим и желаем успеха и процветания! Мы с вами ещё точно увидимся! А путешествующим рекомендуем брать эту экскурсию в первые дни отдыха, мы получили столько ценных советов и рекомендаций, не сравнить с отельным гидом…

  • А
    Анжела
    23 мая 2024
    Прогулка на кабриолете в Дубае
    Все на уровне Супер, Бохтиор Красавчик👌
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
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    которых было не мало) было много надежд на данную экскурсию, и они не просто сбылись, а превзошли все ожидания! Мы просто в восторге! Гид Гарник создавал непередаваемую атмосферу, без которой экскурсия не была бы настолько классной! Он спокойно относился к нашим многочисленным просьбам «сфоткай, сфоткай»)) Фотографии и видео получились просто улет! За цену экскурсии мы получили: куча фотографий и видео, катание на шикарном кабриолете, очень интересного собеседника, и что самое главное, незабываемые эмоции, которые останутся в памяти до конца жизни!)) это факт! Спасибо вам, что делаете то, чего больше никто не делает!

  • I
    Irina
    19 мая 2024
    Прогулка на кабриолете в Дубае
    Нам все очень понравилось! Особенно хочется поблагодарить Бахтияра, доброжелательный, интересно рассказывает, учитывает пожелания, еще и пофотографирует!
  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Отлично покатались по Дубаю, посмотрели центр города и основные достопримечательности, в т. ч. шоу фонтанов с видом на Burj Khalifa.
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    По пути к Burj Khalifa Гарник завёз нас в La Perle и помог купить билеты на шоу, за что ему большое спасибо! Отличная индивидуальная экскурсия на кабриолете! Всем рекомендуем!

  • A
    Alla
    17 мая 2024
    Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
    Спасибо большое водителю Бахитяру за экскурсию! Отвез нас в старый город за сувенирами, покатал по достопримечательностям, пофотографировал, отвечал на все наши вопросы, рассказал про город. Все было очень круто, рекомендуем всем эту экскурсию, просто восторг! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На кабриолете»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. По Дубаю на кабриолете
  2. По руфтопам Дубая - на кабриолете
  3. Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
  4. Прогулка по Дубаю на кабриолете
  5. Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На кабриолете" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 240 до 375 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год на кабриолете, 366 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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