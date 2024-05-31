1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«А прямо у его дверей будет стоять роскошный кабриолет»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
«Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Начало: Ваш отель (Дубай)
«Что вас ожидает: Дубай в новом формате Если вы хотите получить еще больше ощущений от своей поездки в Дубай, то я предлагаю вам присоединиться к нам на увлекательную экскурсию на кабриолете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Наша экскурсия поможет исполнить такую мечту»
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
«Почувствуйте себя настоящей VIP-персоной с нашей эксклюзивной экскурсией на кабриолете»
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
«Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«На кабриолете Ford Mustang вы с ветерком прокатитесь по центральной магистрали с многочисленными небоскрёбами, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
«Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу… Наша обзорная экскурсия поможет исполнить такую мечту»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 21:00
$350 за экскурсию
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входят поездка на кабриолете и услуги гида»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
- ККатя24 мая 2024Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
- ААнжела23 мая 2024Все на уровне Супер, Бохтиор Красавчик👌
- ААнастасия21 мая 2024Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
- IIrina19 мая 2024Нам все очень понравилось! Особенно хочется поблагодарить Бахтияра, доброжелательный, интересно рассказывает, учитывает пожелания, еще и пофотографирует!
- ААндрей18 мая 2024Отлично покатались по Дубаю, посмотрели центр города и основные достопримечательности, в т. ч. шоу фонтанов с видом на Burj Khalifa.
- AAlla17 мая 2024Спасибо большое водителю Бахитяру за экскурсию! Отвез нас в старый город за сувенирами, покатал по достопримечательностям, пофотографировал, отвечал на все наши вопросы, рассказал про город. Все было очень круто, рекомендуем всем эту экскурсию, просто восторг! 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На кабриолете»
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