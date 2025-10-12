Погрузитесь в захватывающий мир рыбалки в тёплых водах Персидского залива. Наслаждайтесь комфортом и отличным уловом на современной лодке с опытной командой. Бесплатные напитки и чистка рыбы делают отдых ещё приятнее.
Описание водной прогулки
Увлекательная рыбалка в Персидском заливе Присоединяйтесь к нам и попробуйте одно из самых популярных водных развлечений Дубая — рыбалку в тёплых водах Персидского залива. Мы сделаем всё, чтобы ваше время на лодке прошло легко и интересно. Наша 11-метровая лодка оснащена всем необходимым: уютная каюта, туалет, лестница для купания и аудиосистема. Лодка укомплектована спасательными жилетами, аптечкой, GPS-навигацией, эхолотом и картой ОАЭ для лучшего улова. Поддержка опытной команды и бонусы Дружелюбная команда поможет вам не только поймать много рыбы, но и сделать отличные фотографии. Холодные напитки и услуга по чистке рыбы предоставляются бесплатно — всё для вашего комфорта и удовольствия. Важная информация:
Не подходит для: беременных женщин, детей до 1 года.
Ответы на вопросы
Что включено
- Удочка и наживка
- Холодные напитки
- Услуга по чистке рыбы
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Al Seba St - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Не подходит для: беременных женщин
- Детей до 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывах
А
Анна
12 окт 2025
Полная х…, а не экскурсия!
Забронировали, ожидали что придут инструкции, информация, контактный номер с кем связаться!
В итоге ничего! Мой муж и сын пришли ко времени на точку - адреса точного не
A
Anna
12 окт 2025
Полная х…, а не экскурсия!
П
Полина
2 июн 2024
Хороший сервис и замечательная рыбалка. Организаторы всегда были готовы помочь
С
Степан
1 июл 2023
Отличня рыбалка!
