Увлекательная рыбалка в Персидском заливе Присоединяйтесь к нам и попробуйте одно из самых популярных водных развлечений Дубая — рыбалку в тёплых водах Персидского залива. Мы сделаем всё, чтобы ваше время на лодке прошло легко и интересно. Наша 11-метровая лодка оснащена всем необходимым: уютная каюта, туалет, лестница для купания и аудиосистема. Лодка укомплектована спасательными жилетами, аптечкой, GPS-навигацией, эхолотом и картой ОАЭ для лучшего улова. Поддержка опытной команды и бонусы Дружелюбная команда поможет вам не только поймать много рыбы, но и сделать отличные фотографии. Холодные напитки и услуга по чистке рыбы предоставляются бесплатно — всё для вашего комфорта и удовольствия. Важная информация:

Не подходит для: беременных женщин, детей до 1 года.